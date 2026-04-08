Mourinho kipti od bijesa, otvara se prilika za Ivanovića? 'Neke igrače više ne želim vidjeti...'

Benfica je na gostovanju kod Casa Pije odigrala 1-1 i tako si dodatno zakomplicirala borbu za naslov prvaka. Iako su imali prednost, na kraju su osvojili samo bod, pa su im šanse za titulu sada svedene na minimum. U završnici susreta priliku je dobio i povremeni hrvatski reprezentativac Franjo Ivanović, koji je u igru ušao u 81. minuti i odigrao tek devet minuta.

Nakon utakmice, trener José Mourinho nije skrivao nezadovoljstvo. Na konferenciji za medije otvoreno je priznao da više ne vjeruje u osvajanje naslova.

- Prvo mjesto je nemoguće -, kazao je nakon utakmice trener Benfice.

Situacija nije mnogo bolja ni u borbi za drugo mjesto, koje vodi u Ligu prvaka. Sporting ima dva boda više, ali i utakmicu manje.

- Glavni cilj u ostatku sezone je boriti se za drugo mjesto, koje više ne ovisi o nama. Čak i ako pobijedimo u svim utakmicama, što će biti izuzetno teško, ali moguće, Sporting bi i dalje morao izgubiti dva boda do kraja prvenstva. Ali cilj je boriti se za ovo - kazao je Mourinho.

Portugalac je otišao i korak dalje pa najavio moguće promjene u momčadi.

- Moram dobro razmisliti. Postoje određeni igrači koje više ne želim vidjeti na terenu. Ne želim da više igraju. Ali postoje veće vrijednosti, oni su klupska imovina. Čak i ako ih želim prodati, lakše je ako ih stavim na teren kako bih održao njihovu tržišnu vrijednost, nego ih zapravo pokušati potkopati, ali u osnovi to je to - rekao je Mou.

Nije otkrio na koga konkretno misli, ali ovo bi mogla biti prilika za Ivanovića koji se nada većoj minutaži s kojom bi mogao izboriti odlazak na Svjetsko prvenstvo.

Na kraju je naglasio kako želi ostati na klupi Benfice unatoč nagađanjima da ga njegov agent Jorge Mendes pokušava odvesti u drugi klub. Mourinho je već jednom vodio Benficu početkom 2000-ih, a ponovno je preuzeo momčad prošle jeseni. Tijekom karijere ostvario je i veliki uspjeh s Portoom, s kojim je 2004. osvojio naslov prvaka Europe. Iskusni trener ima ugovor do ljeta 2027. godine. Otkako se vratio u Lisabon, vodio je momčad u 38 utakmica te ostvario 23 pobjede, sedam remija i osam poraza.