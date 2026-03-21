VIDEO Dirljive scene u Lisabonu: Mourinho pustio suzu tijekom minute šutnje za bivšeg kolegu

José Mourinho rasplakao se tijekom minute šutnje u utakmici Benfice i Vitorije Guimaraes u portugalskom prvenstvu. Portugalski trener nije mogao suspregnuti suze prije utakmice, kada je održana minuta šutnje posvećena njegovom bivšem suradniku Silvinu Louru, s kojim je radio od 2000. do 2018. godine. Video možete pogledati OVDJE.

Netom prije početka susreta, stadion je utihnuo u znak sjećanja na Silvina Loura, bivšeg portugalskog golmana i člana Mourinhova stožera, koji je preminuo u 67. godini nakon duge bolesti. Kamere su zabilježile trenera Benfice kako, vidno potresen i crvenih očiju, gleda prema velikom ekranu na kojem se nalazila Lourova fotografija.

Louro je bio jedan od Mourinhovih najbližih suradnika i trener golmana u gotovo svim velikim klubovima koje je vodio. Njihov zajednički put započeo je u Portu, a nastavili su ga u Chelseaju, Interu, Real Madridu i Manchester Unitedu. Zajedno su osvojili 24 trofeja, među kojima su dvije Lige prvaka, tri Premier lige, Europa liga i Kup UEFA.

Benfica je na kraju slavila 3-0, a golove su zabili Prestianni u 14., Pavlidis u 55. minuti i u 74. minuti je Mukendi zabio autogol.