Mourinho progledao: Hrvatska je apsolutno zaslužila pobjedu

Trener Manchester Uniteda Jose Mourinho pohvalio je pobjedničke instinkte Marija Mandžukića i način na koji je iskoristio priliku u 109. minuti kada je zabio za slavlje Hrvatske 2-1 u polufinalu SP-a protiv Engleske.

- Mandžukić je igrao ispod svoje razine i bio je vrlo umoran. No, nakon spore reakcije Johna Stonesa ukazala mu se prilika i on je pospremio loptu u mrežu - izjavio je Mourinho za tv mrežu Russia Today.

Mourinho smatra da je Perišićev gol u 68. minuti za 1-1 bio ključni trenutak koji je donio preokret, odnosno da je to psihološki gledano bio prijelomni trenutak susreta.

- Da sam naivan i da nemam toliko iskustva, onda bih vam u poluvremenu kazao da je posao gotov. No, nije bilo tako. Kad im je rezultat i stanje na terenu išlo na ruku Englezi nisu zabili drugi gol. A kad je Hrvatska došla do izjednačenja onda su njihovi igrači dobili dodatnu dozu samopouzdanja i utakmica se u potpunosti promijenila. To se vidi iz posjeda lopte, broja udaraca na gol, sve se je dramatično promijenilo i Hrvatska je zaslužila pobjedu - kazao je Mourinho.

Hrvatska je imala 22 udarca na gol, a od toga 7 u okvir gola, dok su Englezi uputili 11 udaraca, a samo 2 u okvir. I posjed lopte bio je na strani Hrvatske (54 posto), dok je Engleska imala 46 posto. Hrvatski igrači prevalili su na utakmici 143 km, a Englezi pet kilometara više. No, stručnjaci će vam uvijek naglasiti da nije bitna ukupna kilometraža, već koliki je dio te kilometraže odrađen u visokom ritmu, odnosno u sprintevima.

