Mourinho zagrizao za Vatrene: Rebić i Perišić blizu Uniteda...

Ivan Perišić (29) i Ante Rebić (24) igraju zaista sjajan turnir te su konstantna opasnost za bočne igrače suparničkih momčadi. A skoro bi čak mogli postati i suigrači u klubu.

Naime, za 'vatrena krila' zainteresiran je Manchester United. Rebić je jedno od najvećih iznenađenja na Svjetskom prvenstvu, iako je i u klupskom dijelu sezone u dresu Eintrachta pokazivao o kakvom je igraču riječ.

Nogometaš iz Donjih Vinjana zadivio je sve svojom borbenošću i snagom, ali i fantastičnom prodornošću. Dakako, to nije prošlo nezamijećeno, stoga je Manchester United brže bolje krenuo po Rebića kako im drugi klubovi ne bi ukrali.

Prema pisanju Bilda, Manchester United zainteresiran je za dovođenje vatrenog krila, a sportski direktor Eintrachta Fredi Bobić rekao je kako je klub otvoren za pregovore u vezi igrača i cijene ga na 50 milijuna eura.

- Za sad nismo dobili nijednu ponudu za Rebića, stoga računamo na njega u novoj sezoni. No svjesni smo da je sve moguće ako veliki klubovi pošalju ponudu za njega - rekao je Bobić za Sport 1.

Osim za Rebića, "crveni vragovi su opet žestoko zagrizli za Ivana Perišića i žele ispuniti Mourinhovu najveću želju, pišu engleski mediji.

Kao što je poznato, Manchester je prošle sezone cijelo ljeto "ganjao" Perišića, no Inter je bio neumoljiv i nisu htjeli pustiti svog igrača. Navodno je dogovor bio pri samom kraju, no Talijani su odjednom povećali cijenu što je natjeralo United da se povuku.

Također, Englezi dodaju da se Perišićevi agenti Fali Ramadani i Pini Zahavi već nalaze u Engleskoj i da je samo pitanje vremena kada će postići konačni dogovor. U pokušaju njegovog dovođenja, pridonio je i Jose Mourinho koji je Perišića ishvalio nakon sjajne utakmice protiv Engleske.

- On je tip krilnog napadača koji je drugačiji od ostalih. Svi očekuju od krila da budu brzi i kreativni, ali on je uz to i jako fizički moćan te fantastičan u skoku - rekao je Portugalac, koji očito jako voli Hrvate.

