Obavijesti

Sport

Komentari 1
ZUBO U AKCIJI

Možda će Stelvio i Bormio iz Zubčića izvući inspiraciju...

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: < 1 min
Možda će Stelvio i Bormio iz Zubčića izvući inspiraciju...
2
Foto: CHRISTIAN HARTMANN/REUTERS

Na ovoj stazi sam prošle godine trenirao nekoliko dana i znam što me očekuje. Trebam napasti odmah od prvog ‘laufa’. Ako ne napadnem ja, napast će netko drugi, poručio je Zubčić uoči veleslaloma

Admiral

U Sočiju 2014. godine nije završio prvu vožnju, u Pjongčangu 2018. bio je 24., u Pekingu prije četiri godine deseti. Tom analogijom Filip Zubčić (33) mogao bi na stazi Stelvio u Bormiju ostvariti najbolji olimpijski rezultat u veleslalomu. Doduše, znao je i u boljoj formi dolaziti na olimpijske igre nego što je slučaj ove godine, ali olimpijske su utrke pisale neke velike i neponovljive priče, pa zašto i najbolji hrvatski skijaš ne bi ispisao takvu, počevši u subotu od 10 sati, na četvrtim mu olimpijskim igrama?

SPRINT NA 10 KILOMETARA Francuz Maillet osvojio zlato, a Legović ušao u dohvatnu utrku
Francuz Maillet osvojio zlato, a Legović ušao u dohvatnu utrku
UOČI UTRKE Tek joj je 16 godina, nastupat će na ZOI za Hrvatsku: 'Čast mi je'
Tek joj je 16 godina, nastupat će na ZOI za Hrvatsku: 'Čast mi je'

- Zaista zvuči mnogo. Možda dođu i pete igre, tko zna. Igre su svake četiri godine, možda pronađem specijalnu inspiraciju danas - mašta trostruki pobjednik veleslalomskih utrka u Svjetskom kupu, koji je ove sezone u američkom Copper Mountainu završio na pobjedničkom postolju i trećemu mjestu.

FIS Alpine Ski World Cup - Men's Giant Slalom
Foto: CHRISTIAN HARTMANN/REUTERS

- To je bio odličan rezultat, ali sve ostalo bilo je ‘li-la’. Na ovoj stazi sam prošle godine trenirao nekoliko dana i znam što me očekuje danas. Trebam napasti odmah od prvog ‘laufa’. Ako ne napadnem ja, napast će netko drugi - poručio je Zubčić, koji će, osim u veleslalomu, nastupiti i u slalomu u ponedjeljak, uz Samuela Kolegu i Istoka Rodeša.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Sterling otišao u Nizozemsku, Živković u BiH...
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Sterling otišao u Nizozemsku, Živković u BiH...

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
VIDEO Atletico - Barcelona 4-0: Briljantna igra domaćih i potop Barce kojoj treba čudo u uzvratu
POLUFINALE KUPA KRALJA

VIDEO Atletico - Barcelona 4-0: Briljantna igra domaćih i potop Barce kojoj treba čudo u uzvratu

Atletico je potpuno nadigrao Barcelonu i sve riješio u prvom dijelu. Zabio je četiri gola, dominirao i apsolutno zasluženo pobijedio. Uzvrat se igra 3. ožujka u Barceloni, ali Katalonci imaju ogroman zadatak
FOTO Zbog njenih aduta ovaj je olimpijski sport u centru pažnje
IMA SAVRŠENU TEHNIKU

FOTO Zbog njenih aduta ovaj je olimpijski sport u centru pažnje

Alessia Crippa, talijanska senzacija skeletona, osvojila je milijune na društvenim mrežama zbog svoje figure i snage. Skeleton je ponovno u modi zahvaljujući njoj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026