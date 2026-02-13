Možda će Stelvio i Bormio iz Zubčića izvući inspiraciju...

U Sočiju 2014. godine nije završio prvu vožnju, u Pjongčangu 2018. bio je 24., u Pekingu prije četiri godine deseti. Tom analogijom Filip Zubčić (33) mogao bi na stazi Stelvio u Bormiju ostvariti najbolji olimpijski rezultat u veleslalomu. Doduše, znao je i u boljoj formi dolaziti na olimpijske igre nego što je slučaj ove godine, ali olimpijske su utrke pisale neke velike i neponovljive priče, pa zašto i najbolji hrvatski skijaš ne bi ispisao takvu, počevši u subotu od 10 sati, na četvrtim mu olimpijskim igrama?

- Zaista zvuči mnogo. Možda dođu i pete igre, tko zna. Igre su svake četiri godine, možda pronađem specijalnu inspiraciju danas - mašta trostruki pobjednik veleslalomskih utrka u Svjetskom kupu, koji je ove sezone u američkom Copper Mountainu završio na pobjedničkom postolju i trećemu mjestu.

Foto: CHRISTIAN HARTMANN/REUTERS

- To je bio odličan rezultat, ali sve ostalo bilo je ‘li-la’. Na ovoj stazi sam prošle godine trenirao nekoliko dana i znam što me očekuje danas. Trebam napasti odmah od prvog ‘laufa’. Ako ne napadnem ja, napast će netko drugi - poručio je Zubčić, koji će, osim u veleslalomu, nastupiti i u slalomu u ponedjeljak, uz Samuela Kolegu i Istoka Rodeša.