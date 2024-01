Može li Perkovac pronaći opciju umjesto Martinovića: Šuter, baraba ili poziv iskusnom asu?

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je samo bod protiv Austrije (28-28) što je razočaravajuć rezultat u odnosu na prvo kolo protiv Španjolske, ali za ulazak u drugi krug natjecanja ništa nije izgubljeno ako Španjolci pobijede Austriju u posljednjem kolu. Ono što je lošija vijest od tog remija je ozljeda Ivana Martinovića koja ga je udaljila s prvenstva.

Veliki je to udarac za hrvatsku rukometnu reprezentaciju jer Ivan Martinović je trenutno naš najkompletniji igrač. Može puknuti iz vana, zna dobro proigrati pivota i strašno je prodoran.

- On je naš prvi igrač. On je igrač na razini Pytlicka, Gidsela i takvih igrača. To je vrhunski igrač i takav igrač će nedostajat - rekao je Nenad Šoštarić nakon utakmice.

I to je istina. Ivan Martinović je frajer koji može zabiti 16 golova u Bundesligi i koji je svijet za sebe na svojoj poziciji. Još je relativno mlad i njegove najbolje godine tek dolaze, ali alternativa za njega ne postoji, barem ne takve kvalitete.

Ipak, treba ići dalje i Goran Perkovac mora pronaći rješenje na poziciji desnog vanjskog. Izbornik ima tri igrača koja konkuriraju za tu poziciju.

Najsličniji Martinoviću

Luka Lovre Klarica igra nevjerojatnu sezonu u Zagrebu i pokazuje svoj puni potencijal. Igrački je on najsličniji Ivanu Martinoviću i ako se bude razvijao u pravom smjeru zasigurno će dostići njegovu kvalitetu. Klarica je vižljast i prodoran, a ne ustručava se skočiti i puknuti po golu s deset metara.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Obrambeno može konkurirati Martinoviću, ali mu nedostaje iskustvo. Zagreb tek dvije posljednje sezone igra konkurentan rukomet u Ligi prvaka i u te dvije godine vidjeli smo koliko Klarica zapravo može, a može jako puno. Vjerojatno će on biti prva opcija Perkovca za nastavak prvenstva.

Teško je očekivati da će Klarica zamijeniti Martinovića tako da se ne vidi razlika, ali zbog jednog segmenta bi to moglo biti tako. Klarica nema opterećenja i od njega nitko ne očekuje čudesa. To je odlično za tako mladog igrača i ako se Luka Lovre tako posloži u glavi i nastavak prvenstva odigra bez pritiska mogao bi odigrati dobar turnir. Kvalitetu ima, iskustva baš i ne, ali vidjeli smo kako su igrači poput Lučina i Srne reagirali kada su se našli u situaciji kada moraju potegnuti.

Baraba Maraš

Druga opcija izbornika Perkovca je Mateo Maraš. Prve dvije utakmice odgledao je s tribina i nije konkurirao za sastav. Mateo Maraš igra u Mađarskoj u Tatabanyi. Mađarska liga jedna je od najkvalitetnijih u Europi i Maraš je odigrao veliki broj ozbiljnih utakmica. On je izraziti šuter, ali i ima jednu kvalitetu koja bi mogla dobro doći Hrvatskoj u trenutnoj situaciji.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Maraš je velika baraba, u onom pozitivnom smislu. Nema straha i ide na glavu i u obrani i u napadu. Vidjeli smo to na Croatia kupu u utakmici protiv Crne Gore. Čim je ušao u igru pospremio je jednu loptu pod rašlje, a nekoliko sekundi kasnije ušao je u obrani u faul. Pravi, rukometni, čvrsti faul. Reagirao je kao da igra finale nekog velikog natjecanja i podigao tribine, ali i cijelu ekipu.

Matej Mandić žustro je reagirao kada ga je Frimmel pogodio loptom u glavu i igrači su ga morali smirivati. Iako je to izgledalo dosta ružno i pomalo nesportski, takav mentalitet nam trenutno treba. Trebaju nam barabe, trebaju nam igrači koji neće dati na sebe i neće pokazivati strah koji će otkriti njihovu mladost i neiskustvo.

Bilo je jasno da situacija s Mandićem neće eskalirati jer u momčadi imamo veliki broj iskusnih igrača koji će smiriti mlade i vruće glave. Baš zato bi Maraš dobro došao kao netko tko će skočiti na glavu pa što bude. Možda nam je baš takav jedan trebao protiv Austrije u posljednjem napadu.

Stepančić kao opcija

Treća opcija, barem za sada, je Luka Stepančić. Perkovac ga je otpisao s prvog popisa, a da mu nedostaje ritma vidjelo se i na pripremnim utakmicama. Stepančić ima težak period karijere iza sebe, imao je problema s ozljedama, s minutažom i sada se polako vraća u ritam.

Klasični dvometarski desni vanjski kojem je šut ubojito oružje. U najboljim je igračkim godinama (33) i u igru bi donio dozu iskustva i mirnoće. Dodao bi ono što nedostaje Maršu i Klarici u ovim trenucima.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Perkovac se mora odlučiti hoće sli spustiti Maraša s tribina ili će pozvati Luku Stepančića da prvim avionom doleti u Njemačku. Nećemo se lagati, u velikim je problemima, ali sada ćemo vidjeti koliko može izvući iz momčadi.

Nakon što je protiv Španjolske cvjetalo cvijeće, sada je na našu reprezentaciju pala kiša i to u nekoliko segmenata. No, i dalje smo u dobroj poziciji, igrače za nastavak prvenstva imamo i sada je na njima da dokažu da zaslužuju dres reprezentacije. Reprezentacije koja se bori za vrh.