Mršić: Želimo uzeti duplu krunu, a što se tiče Hajduka tu smo da dajemo podršku, a ne savjete...

Uoči početka doigravanja za košarkaškog prvaka Hrvatske porazgovarali smo s trenerom Splita Veljkom Mršićem. Rođeni Splićanin koji je košarkaški odrastao u Zagrebu a napravio velike uspjehe kao trener Zadra dobro poznaje odnose snaga, a kao nekadašnji igrač, reprezentativac i izbornik, i te kako ima uvida u sve što se događalo i događa u hrvatskoj košarci.

Pokretanje videa... 01:20 Slavlje košarkaša KK Splita | Video: čitatelj 24sata

Što očekujete u doigravanju?

- Ovo je najintenzivniji dio sezone, nakon osvajanja Kupa bilo je jedno razdoblje gdje smo tražili pobjede za opstanak u ABA ligi i osiguranje drugog mjesta u prvenstvu. Sada polako dolazimo u razdoblje kad nas čekaju velike utakmice, kad motivacija raste... Svi igrači su se oporavili, hvatamo formu, sutra čekamo Alkar i naš cilj je ulazak u finale i jedna dobra finalna serija.

Vjerojatno vam ova situacija najviše odgovara, nema toliko utakmica i putovanja, više je mogućnosti za oporavak i trening?

- To je vrlo važan segment, pogotovo u zadnjem dijelu sezone. Imali smo tri ozljede, ponekad smo imali samo osam igrača u rotaciji, pogotovo je bilo kritično na visokim pozicijama kad smo imali i duga putovanja u Dubai, Bar, Rijeku, Novo Mesto... Nije se moglo ni trenirati i ušli smo u završnicu jako potrošeni. Nakon dvije utakmice sa Zadrom dali smo igračima odmor, napravili smo neke dobre treninge, oporavili se i sada imamo dovoljno vremena za kvalitetnu pripremu za završnicu sezone.

Zadar: Zadar i Split odigrali utakmicu 32. kola FavBet Premijer lige | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Sve vodi prema tome da bi u finalnu seriju trebali Zadar i Split? Tko je u prednosti?

- Svi očekuju taj sraz, ali i oni i mi ćemo se morati potruditi da dođemo do finala. Oni su u prednosti zbog boljih rezultata u zadnjih par godina, kada su suvereno vladali i osvajali, a i ove godine imaju pet pobjeda u međusobnim ogledima. Ali mi imamo onu najvažniju, u Kupu. Taj psihološki aspekt će sigurno igrati ulogu, a svatko će se hvatati za svoj uspjeh. Mi imamo i jedan trofej, tako da svakako ulazimo u doigravanje s manjim psihološkim pritiskom nego Zadar.

Kad ste dolazili najavili ste da je cilj osvajanje prvenstva?

- Osvojili smo Kup nakon 21 godinu posta i naša potajna želja je da osvojimo i drugi trofej, da postanemo prva momčad Splita koja je osvojila dvostruku krunu u samostalnoj Hrvatskoj. Neće biti lako, ali imamo šansu, ako budemo perfektni osvojit ćemo, a za to moramo biti 2.400 sekundi svake utakmice na maksimalnom nivou. Vjerujem da će nam to poći za rukom.

Zabok: Košarkaši Splita osvojili Kup Krešimira Ćosića | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Bilo je malo tenzija i problema s gledateljima na derbiju u Zadru, kako ste vi to doživjeli kao nekadašnji trener Zadra?

- Ja bih volio da se ispoljavanje niskih strasti i primitivizma na tribinama iskorijeni. Toga ima svugdje, i u Zadru, i kod nas, i u Zagrebu... Sportski tereni su nam nažalost postali poligon za ispoljavanje frustracija, i ja bih želio da se to iskorijeni, da domaći navijači podržavaju svoju momčad, neka zvižde suparnicima, ali ne preko toga. Neka se gledatelji ugledaju na igrače na terenu, jer su oni u jako dobrim odnosima, i neka se to prelije na tribine, jar samo tako možemo ići naprijed.

Split se odlučio igrati utakmice doigravanja u Velikoj dvorani, koja ima kapacitet 6-7 tisuća gledatelja. Kako na to gledate?

- Sigurno da je Zadar imao veliku prednost svih ovih godina te da je veliki razlog osvajanja trofeja što su imali najveću podršku navijača. Mi nažalost nemamo taj poticaj s tribina, nemamo taj privilegij da igramo u takvoj atmosferi, nadam se da će to biti puno bolje u doigravanju. Uobičajeno je kod nas da kad se igra za nešto, bude i više publike. Nije to lako, puno je utakmica, igra se u radne dane, i prijelaz u Veliku dvoranu će biti veliki plus i za naš klub. Drugačiji je osjećaj i ambijent nego u dvorani u kojoj se igralo davnih sedamdesetih godina prošlog stoljeća u kojoj se ne mogu ni noge pružiti koliko su stolice tijesne. I suparnicima je drugačije igrati u takvoj dvorani, i ja podržavam odluku kluba da se doigravanje igra u većoj dvorani, uz nadam se puno bolju podršku s tribina.

Koliko Split ima unutarnje rezerve za doigravanje?

- Mislim da imamo dosta rezervi, u nekim smo utakmicama povremeno pokazivali kako možemo igrati. Ali treba nam kontinuitet. Naš novi igrač Smith je u Zadru pokazao dio onoga što se od njega očekuje u doigravanju, na svakom treningu izgleda bolje i mislim da će u doigravanju pokazati zašto smo ga doveli. S njim treba imati strpljenja, očekujem da nam on bude od velike važnosti.

Zadar: Zadar i Split odigrali utakmicu 32. kola FavBet Premijer lige | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Kako to da u istom gradu Hajduk ima najveću podršku u državi a vi Gripama ni izbliza toliku?

- Kako se kaže u Barceloni: "Više od kluba", eto, tako je i Hajduk više od kluba. Pola gledatelja na Poljud dolazi iz drugih krajeva Dalmacije i Hrvatske a mi se ne možemo uspoređivati s Hajdukom, pogotovo kad se uzme broj utakmica. Hajduk igra doma svako dva tjedna, a mi u tom razdoblju odigramo 3-4 utakmice kući, i još toliko vani... Teško je to pratiti, ali to je za neku drugu analizu.

Kad smo kod Hajduka, kako gledate posrtanje u najvažnijem dijelu sezone?

- Da, pali su, jako, po onome što smo vidjeli neće osvojiti prvenstvo jer nemaju kontinuitet dobrih igara, naročito ne na domaćem terenu. Previše se bodova prosulo... Treba odigrati do kraja najbolje što se može, ali po onome što gledamo mjesecima teško se nešto popraviti u zadnja dva kola.

Kako na to gledate kao navijač?

- Svi mi koji smo navijači želimo da Hajduk stalno pobjeđuje i bude prvak, ali pitanje je koliko je to realno. Treba davati podršku dok ide, nakon sezone napraviti analizu i vidjeti gdje se pogriješilo. Mi navijači smo tu da dajemo podršku a ne savjete...

... i podbadate suparničke navijače, kao što se podbadate vi i Saša Pavličić?

-. Saša je veliki navijač Dinama, imamo mi dosta utakmica u nogama i našu pozitivnu zafrkanciju i zadirkivanje, ja njega kad Hajduk pobjeđuje, on mene kad Dinamo pobjeđuje... Obojica volimo sport, volimo svoj klub ali ne mrzimo one druge.

Split: Prvenstvo Hrvatske za košarkaše Split - Alkar | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Kako vidite ulogu hrvatskih klubova u ABA ligi? kad je Splitu trebala podrška i glasovi za zaštićeni status u ABA ligi, Cibona i Zadar su prvi bili protiv, sad Cibona gubi status i traži podršku hrvatskih klubova. Nema sloge...

- Slažem se da bi svi trebali gurati u istom smjeru. Jasno je da svi žele najbolje za svoj klub, ali sigurno da imamo i zajednički interes, a to je hrvatska košarka. Ako je jednima bolje bit će to motiv i drugima, kao što je bilo prije, kad su Cibona i Jugoplastika osvajali europske naslove a Zadar ih je pratio. Sad kao da se natječemo tko će biti manje slab... Mislim da smo se malo svi uljuljkali, da igramo ABA ligu koja je plaćena i u kojoj je cilj ostati, odnosno biti malo manje slab od drugih. Trebalo bi malo više ambicija, težiti višem i boljem, ako ne budemo išli u tom smjeru ispada da tonemo svi skupa.

Split: Zaostala utakmica 16. kola prvenstva košarkaša KK Split - KK Dinamo | Foto: Ivana Ivanovic/Pixsell

Što mislite u kojem će se smjeru razvijati ABA liga i što je najbolje za hrvatske klubove?

- Sigurno da nas ovaj sustav odigravanja stavlja u podređeni položaj u odnosu na konkurenciju, u odnosu na sve osim četiri kluba koji paralelno igraju Euroleague i EuroCup. Svi ostali ne igraju domaća natjecanja i toliko utakmica koliko ih mi igramo. Dok se oni spremaju za nas, mi odigramo minimalno jednu, možda i dvije utakmice... Da mi ne igramo domaće natjecanje imali bi 4-5 pobjeda više i igrali bi u doigravanju. U kojem smjeru će ići ABA liga ne bi nas trebalo previše interesirati, mi to možemo prihvatiti ili ne, i u suradnji s HKS-om naći način da razvijamo naše mlade igrače. Činjenica je da samo Split, Zadar i Cibona razvijaju igrače za reprezentaciju, a s ovolikim brojem utakmica i putovanja to je nemoguće. To dugoročno nije dobro, mladi nam odlaze u NCAA, u Megu, Studentski centar koji im nude programe razvoja....

Koliko je NCAA pogubna za europsku košarku i zemlje poput Hrvatske?

- To je veliko pitanje što igrači dobivaju s tim, koliko se kvalitetno razvijaju, a što mi kao klubovi i reprezentacija dobivamo. Mi bi morali napraviti adekvatan sustav natjecanja, da razvijamo igrače, da roditelji i agenti daju igrače u takve programe i sredine i tek onda možemo razglabati o tome. Ovako, kad pogledamo rostere Splita, Zadra i Cibone ne mislim da gubimo puno...

Konferencija hrvatske košarkaške reprezentacije uoči Olimpijskog kvalifikacijskog turnira u Splitu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Hrvatska košarka je u padu, sve reprezentacije su u B divizijama, čeka se imenovanje novog izbornika... Nije baš blistava situacija?

- Dobar izbornik može podići momčad, ali sve počiva na igračima. Treba napraviti dobru analizu što nam je donio ovaj sustav natjecanja od kad smo prije osam godina krenuli u njega, kako na individualnom nivou, tako i na klupskom i reprezentativnom, koji su se igrači razvili, koji su rezultati postignuti, gdje nam je reprezentacija... Treba napraviti adekvatan sustav za razvoj igrača jer očito je da ovo nije donijelo rezultate koje smo svi skupa očekivali. Možda su se neki klubovi malo podigli, malo, ali smatram da je njihovo približavanje najboljima plod toga što su se klubovi s većom tradicijom malo spustili u kvaliteti. Trebalo bi staviti u odnos kako je to izgledalo prije, dok se igrala ABA liga a nakon nje uključivali u prvenstvo, a što nam je donijela sada kad igramo oba natjecanja paralelno...

Financijski jaz je prevelik?

- Kad su prije desetak godina Cibona i Cedevita igrali finale ABA lige u Beogradu nije bio toliki. Cedevita je imala budžet dva milijuna eura, Cibona milijun, Zadar je to pratio... Odlaskom Cedevite svi su se spustili, danas dva igrača Partizana ili Zvezde imaju veću plaću nego naša sva tri kluba zajedno. To je to, novcem ne možemo parirati, ali vratimo se u vrijeme kako je bilo prije, kad smo imali sustav koji je izbacivao igrače, jednoga Šarića, Babića, Bilana...