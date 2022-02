Puno borbe, energije i agresivnosti, naši košarkaši bacali su se za svaku loptu kao da je posljednja, ali nažalost, rezultat je opet pokazivao isto kao i nakon prve dvije utakmice. Švedska je u 3. kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo pobijedila Hrvatsku 70-64 pred 1500 gledatelja u Draženovu domu i zakomplicirala nam život.

Jako puno pogrešaka u napadu i previše promašenih otvorenih šuteva uzelo je danak. A protiv ovakve Švedske, koja je vodila gotovo cijelu utakmicu, tako se nije moglo igrati. Hrvatska ima tri poraza nakon tri kola i posljednja je u skupini, šanse za drugi krug sve su manje, a do kraja prvog kruga ostala su još tri kola. Već u ponedjeljak igramo opet protiv Švedske, a za nadati se prolasku dalje potrebne su nam sve tri pobjede.

Ne zaboravimo kako smo propustili prethodno u Kini prije tri godine, a novi izostanak sa SP-a (Indonezija, Japan, Filipini, 2023. godine) vrlo vjerojatno bi značio kako Bojan Bogdanović više nikad neće nastupiti na Mundobasketu obzirom da će 2027. imati 37 godina.

- Teška i tvrda utakmica, Bilo je energetski dosta zahtjevno. Možda je taj pritisak pobjede koji nam je visio nad glavom učinio svoje, bili smo dosta nervozni. Švedska je bila puno bolja nego u prve dvije utakmice. Zaustavili smo Hakansona i Czerapowicza, ali se pojavio Andersson. Što se tiče energije, želje i volje, ne mogu ništa zamjeriti igračima, ali mogli smo na kraju pametnije odigrati. U ovakvoj teškoj utakmici punoj kontakata nekoliko lopti rješava sve. Zaslužena pobjeda Švedske, spretno i sretno. Žao mi je što nismo uspjeli pobijediti tu u Zagrebu. Bit će jako teško u Švedskoj, oni su jako dobri - rekao je hrvatski izbornik Damir Mulaomerović nakon poraza.

Jedini na nivou bio je Tomislav Zubčić koji je zaigrao za reprezentaciju prvi put nakon tri godine i zabio 20 koševa uz četiri skoka. Šveđane je predvodio Gaddefors sa 16 koševa i pet skokova. Utakmica u Norrköpingu je biti ili ne biti za Hrvatsku. Ako izgubimo, ništa od drugog kruga. Uz to ćemo se morati nadati da se poklope neki rezultat. Ako se ništa od toga ne ostvari, SP ćemo gledati s TV-a.

- Imamo tri dana za rekuperirati se i vidjeti što i kako. Nije sad bilo puno vremena da se uigramo. Imamo tri dana da se organiziramo. Vidjet ćemo na treningu što nije bilo dobro i to ćemo pokušati ispraviti. Idemo prvo pobijediti pa vidjeti kako dalje - rekao je izbornik.

Bila je to izuzetno teška utakmica s visokom potrošnjom energijom. Igrali se žestoko s visokim intenzitetom, a izbornik je dao priliku baš svim igračima.

- Na kraju sam se odlučio na igrače za koje sam mislio da su u najboljem stanju. Ne mogu ništa reći, svi koji su igrali su dali sve od sebe. Žao mi je, momci su iskreno željeli pobijediti, svi smo željeli, Da se vratimo u igru - kazao je Mulaomerović.

Znao je odakle prijeti najveća opasnost. Njih je zaustavio, ali švedski izbornik nas je iznenadio visokom postavom. I s Anderssonom koji je pogodio nekoliko teških šuteva.

- Počeli su visokom petorkom, to je bilo iznenađenje. Dosta visoka postava, bili su visoki za nas. Pogledat ću utakmicu, analizirati da se spremimo za tri dana da ih probamo iznenaditi. Oni su već duže vremena zajedno. To se vidi. Energetski su na visokoj i bolje su uigrani. Imali su manje promjena. Doveli su Anderssona koji je danas bio jedan od boljih. I Jerebko koji je sa svojim iskustvom donio jako puno - rekao je izbornik.

Ne treba niti govoriti koliko bi nam značilo da se u ponedjeljak u Švedskoj pojave Kruno Simon ili Mario Hezonja. I s jednom nogom bi nam donijeli puno toga. Kruno Simon neće sigurno doći, ali Hezonja...

- Za Simona nema šanse da zaigra u ponedjeljak, a Hezonja? Ne znam. Mislim da su male šanse. Ne znam kakva je situacija. Bilo bi sjajno da dođe Mario - završio je izbornik.

Nakon riječ je preuzeo kapetan Filip Krušlin.

- Čestitke Švedskoj na dobroj utakmici. Dali smo sve od sebe što se tiče energije, ali kao što je trener rekao, imali smo nekoliko loših odluka pri kraju. Prvi ja. Kad god je bilo gusto, pogodili su teške šuteve. Utakmica je išla gore-dolje, imali su dva puta po devet koševa prednosti, uspjeli smo vratiti utakmicu u egal, što je dobra stvar. Moramo se odmoriti za sljedeću utakmicu i pokušati iznenaditi u Švedskoj. Bit će teže nego danas - rekao je Krušlin.

Lovili smo Šveđane gotovo cijeli susret, tek nekoliko puta vodili. Što je odlučilo pobjednika i što popraviti za ponedjeljak?

- Imali smo šest, sedam otvorenih šuteva koje nismo zabili i to još igrači kojima je šut forte. To je jedna od tih stvari koju moramo popraviti. Mislim da smo u ovoj situaciji u kojoj smo imali malo vremena za trening i za neko uigravanje i prilagodbu, dali maksimum u ovome trenutku. Nadam se da ćemo u Švedskoj nešto više pogoditi. Da smo pogodili neki otvoreni šut, to bi nas rasteretilo - kazao je kapetan Krušlin.