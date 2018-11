Müllerova žena napala Kovača: Shvatio si tek nakon 70 minuta

- Trebalo je više od 70 minuta da shvati i da ga uvede - napisala je ljutita supruga Thomasa Mullera na Instagram priči. Ova kritika je očito išla Niku Kovača koji na fotografiji uvodi Bayernovog napadača u igru tek u 70. minuti.

Thomas Muller dobiva sve manju minutažu i definitivno nije zadovoljan. Više nije dio udarnog sastava, ali je nakon ovog ženinog incidenta pokušao smiriti tenzije.

- Mislim da su to više bile emocije. U biti ne mislim da je to sjajno što je učinila, ali ona me samo voli - rekao je Thomas Muller novinarima.

Novinari su za komentar ove situacije upitali i Kovača, ali on je samo kratko poručio da to nije napisao Muller pa da to ne namjerava ni komentirati.