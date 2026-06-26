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Mundijal: Fifa dozvolila navijačima LGBTQ zastave na utakmici Egipat - Iran

Piše Filip Sulimanec,
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Mundijal: Fifa dozvolila navijačima LGBTQ zastave na utakmici Egipat - Iran
Foto: Kim Soo-hyeon

U obje su ove zemlje istospolne veze kriminalizirane. U Iranu je među kaznama i smrtna kazna, dok se u Egiptu LGBTQ+ zajednica suočava s opetovanim progonima i uhićenjima, navode razne skupine za ljudska prava

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FIFA je potvrdila da će zastave duginih boja biti dopuštene na stadionu tijekom utakmice između Egipta i Irana, koja je označena kao "Pride Match" (utakmica ponosa).

Utakmica će se odigrati u Seattleu na samom početku gradskog vikenda ponosa (Pride weekend). Seattle je želio odati počast LGBTQ+ zajednici u tom liberalnom gradu tako što je ovu utakmicu proglasio utakmicom ponosa, a taj je plan bio predviđen i prije nego što se znalo koje će dvije reprezentacije igrati.

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Ždrijeb Svjetskog prvenstva i raspored utakmica na kraju su spojili Egipat i Iran, što je izazvalo pritužbe obje nacije.

U obje su ove zemlje istospolne veze kriminalizirane. U Iranu je među kaznama i smrtna kazna, dok se u Egiptu LGBTQ+ zajednica suočava s opetovanim progonima i uhićenjima, navode razne skupine za ljudska prava.

Planirane događaje organizira grad i nisu izravno povezani s FIFA-om, ali krovna nogometna organizacija potvrdila je da će zastave duginih boja biti dopuštene na stadionu Lumen Field.

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Komentari 2
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