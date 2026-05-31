Mundo Deportivo: Dani Olmo će produžiti ugovor s Barcelonom

Jedna od zvijezda Barcelone i miljenik zagrebačke publike Dani Olmo (28) iza sebe ima jednu od najboljih sezona u karijeri. Olmo je tijekom sezone za katalonski klub nastupio 49 puta, pritom je zabio osam golova i postigao deset asistencija. Postao je jedan od važnijih igrača Barcelone, a ugledni španjolski list Mundo Deportivo navodi kako će Olmo ovog ljeta produžiti vjernost s Kataloncima.

Olmo je tijekom svojeg boravka u Dinamu postao jedan od miljenika navijača 'modrih', a onda je prešao u RB Leipzig gdje je bio suigrač s Joškom Gvardiolom. Nakon Leipziga stigla je ponuda katalonskog velikana koji ga je doveo u ljeto 2024. za 61 milijun eura. Na početku je imao problema s pravilima La Lige te je bilo upitno hoće li ga Barcelona moći registrirati. U to vrijeme, Olmo je također odbio druge, veće ponude kako bi se pridržavao propisa o financijskom fair playu.

- Zato je dogovoreno povećanje njegove plaće za ovu treću godinu kako bi se izjednačila s njegovim statusom unutar momčadi i kompenziralo za prve dvije sezone u kojima je igrač iz Terrasse pristao zarađivati manje unatoč unosnijim ponudama izvan Barçe, kako u Premier ligi tako i u Bundesligi - navodi Mundo Deportivo.

Olmo je mogao napustiti Barcelonu potpuno besplatno još u siječnju prošle godine kada se još nije znalo hoće li ga Katalonci uspjeti registrirati. U posljednje vrijeme povezivalo ga se s Manchester Cityjem gdje ga vide kao zamjenu za Bernarda Silvu.

- Dani je pronašao idealno okruženje u Barçi i u Barceloni, pobjedničkom projektu s kojim želi ostati dugi niz godina. Igra za klub svog života, s prijateljima koje je prije viđao svaka dva mjeseca, a s kojima sada dijeli svaki dan, i na terenu i izvan njega. U svojoj drugoj sezoni u Barçi, Olmo je postigao dosljednost kojoj se nadao i postao ključan igrač za Hansija Flicka - navodi španjolski list.

Ugovor s Barcelonom ističe mu na ljeto 2030., a njegova vrijednost na Transfermarktu iznosi 60 milijuna eura prema zadnjim podacima iz prosinca prošle godine.