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Musa 'asistirao' dok je legenda Njemačke rušila rekord MLS-a

Piše 24sata,
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Musa 'asistirao' dok je legenda Njemačke rušila rekord MLS-a
Foto: Jim Dedmon
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Musa igra u odličnoj formi za Dallas u MLS-u. U 15 ovosezonskih utakmica zabio je 13 golova i dodao tri asistencije

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Njemačka nogometna legenda Thomas Müller, danas zvijezda MLS kluba Vancouver Whitecaps, postavila je novi rekord u natjecanju u preciznosti udaraca na MLS All-Star Skills Challengeu, a svoj je doprinos dao i hrvatski reprezentativac Petar Musa. Napadač "vatrenih" asistirao mu je dodajući lopte, dok je Müller nepogrešivo pogađao mete i osvojio 79 bodova.

Thomas Muller Breaks MLS All Star Shooting Challenge Record
by u/AJ_CC in soccer

Mnogi navijači smatraju da su upravo ovakvi događaji savršeni za veterane poput Müllera, koji tako mogu dodatno pridonijeti popularnosti nogometa u SAD-u.

- Pitam se koliko je ovo zabavno igračima poput njega, koji su postigli sve. Nije loš način za završiti karijeru - napisao je jedan korisnik.

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Musa igra u odličnoj formi za Dallas u MLS-u. U 15 ovosezonskih utakmica zabio je 13 golova i dodao tri asistencije. Takav učinak nije prošao nezapaženo pa se, prema informacijama meksičkog Excelsiora, za hrvatskog napadača zanima Tigres. Meksički klub nedavno je realizirao odlazak Ángela Corree u River Plate pa sada traži nova pojačanja. Međutim, zasad nema informacija o službenoj ponudi Musinu klubu ni potvrde da bi Musa mogao nastaviti karijeru u Meksiku.

*Uz korištenje AI-ja

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