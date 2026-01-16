Obavijesti

Sport

Komentari 0
PONOVNO ĆE NA TEREN

Musiala ‌se vraća nakon sedam mjeseci pauze radi teške ozljede

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Musiala ‌se vraća nakon sedam mjeseci pauze radi teške ozljede
Foto: R7102 Ulrich Wagner

Ako danas sve prođe dobro Musiala će biti s nama. Ne očekujem da odmah bude igrač koji donosi prevagu, već da se polako integrira u ekipu te da u određenom trenutku bude na sto posto, rekao je Kompany

Admiral

Ponajbolji igrač Bayerna Jamal Musiala ‌(22), koji je pauzirao sedam mjeseci zbog teške ozljede, mogao bi zaigrati u subotu u prvenstvenom susretu protiv RB Leipziga, izjavio je u petak trener "Bavaraca" Vincent Kompany.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Bayern - Dinamo 9-2: Debakl i najteži europski poraz 'modrih'! Nemilosrdni Bavarci zabili devet 00:42
Bayern - Dinamo 9-2: Debakl i najteži europski poraz 'modrih'! Nemilosrdni Bavarci zabili devet | Video: 24sata/Video

Musiala se je ozlijedio u srpnju prošle godine tijekom Svjetskog klupskog prvenstva, kada mu je u sudaru s vratarom PSG-a Gianluigijem Donnarummom pukla lisna kost te su mu oštećeni ligamenti skočnog zgloba lijeve noge.

- Ako danas sve prođe dobro Musiala će biti s nama. Ne očekujem da odmah bude igrač koji donosi prevagu, već da se polako integrira u momčad te da u određenom trenutku bude na sto posto. Kad se vraćate nakon duge pauze cijenite stvari više negoli prije. Kod Musiale vidim puno pozitivne energije nakon izlaska iz mračnog tunela - rekao je Kompany.

SUPER SE SNAŠAO VIDEO Bivši napadač Hajduka opet zabio! Pogledajte kako je donio bod svom Union Berlinu
VIDEO Bivši napadač Hajduka opet zabio! Pogledajte kako je donio bod svom Union Berlinu

Musiala je prošle sezone u dresu Bayerna upisao 21 pogodak i 8 asistencija. Unatoč njegovom izostanku njemački prvak dominira u Bundesligi, upisao je 15 pobjeda u 17 kola uz impresivnu gol-razliku 66-13. Drugoplasirana Borussia Dortmund zaostaje 11 bodova za Bayernom.

Njegov povratak znači puno i za njemačku reprezentaciju. Musiala je u dresu "Elfa" u 40 susreta zabio osam golova i tome je dodao isto toliko asistencija. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Hajduk dovodi Slovenca koji je zabio Dinamu?
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Hajduk dovodi Slovenca koji je zabio Dinamu?

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Preminula mlada zagrebačka atletičarka. Prije samo nekoliko dana natjecala se u Sloveniji...
TUGA U ZAGREBU

Preminula mlada zagrebačka atletičarka. Prije samo nekoliko dana natjecala se u Sloveniji...

Borila se hrabro do samog kraja, i sigurni smo, s osmjehom. Iva nastavlja trčati nebeskim ravnicama i obarati rekorde s osmijehom. Sada znamo da je ona naša najveća podrška gore s visina, napisao je njezin klub
Dinamo - Hartberg 1-2: Plavi izgubili iza zatvorenih vrata. Nije bilo koncentracije u napadu
PORAZ NA MAKSIMIRU

Dinamo - Hartberg 1-2: Plavi izgubili iza zatvorenih vrata. Nije bilo koncentracije u napadu

Dinamo je izgledao blijedo i nije pokazao puno toga u utakmici. Plavi su bili bolji u prvih 60 minuta, ali nije bilo koncentracije u završnici. Gosti su zabili svoje šanse te idu s pobjedom kući.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026