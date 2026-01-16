Musiala ‌se vraća nakon sedam mjeseci pauze radi teške ozljede

Ponajbolji igrač Bayerna Jamal Musiala ‌(22), koji je pauzirao sedam mjeseci zbog teške ozljede, mogao bi zaigrati u subotu u prvenstvenom susretu protiv RB Leipziga, izjavio je u petak trener "Bavaraca" Vincent Kompany.

Pokretanje videa... 00:42 Bayern - Dinamo 9-2: Debakl i najteži europski poraz 'modrih'! Nemilosrdni Bavarci zabili devet | Video: 24sata/Video

Musiala se je ozlijedio u srpnju prošle godine tijekom Svjetskog klupskog prvenstva, kada mu je u sudaru s vratarom PSG-a Gianluigijem Donnarummom pukla lisna kost te su mu oštećeni ligamenti skočnog zgloba lijeve noge.

- Ako danas sve prođe dobro Musiala će biti s nama. Ne očekujem da odmah bude igrač koji donosi prevagu, već da se polako integrira u momčad te da u određenom trenutku bude na sto posto. Kad se vraćate nakon duge pauze cijenite stvari više negoli prije. Kod Musiale vidim puno pozitivne energije nakon izlaska iz mračnog tunela - rekao je Kompany.

Musiala je prošle sezone u dresu Bayerna upisao 21 pogodak i 8 asistencija. Unatoč njegovom izostanku njemački prvak dominira u Bundesligi, upisao je 15 pobjeda u 17 kola uz impresivnu gol-razliku 66-13. Drugoplasirana Borussia Dortmund zaostaje 11 bodova za Bayernom.

Njegov povratak znači puno i za njemačku reprezentaciju. Musiala je u dresu "Elfa" u 40 susreta zabio osam golova i tome je dodao isto toliko asistencija.