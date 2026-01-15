Obavijesti

Sport

Komentari 0
SUPER SE SNAŠAO

VIDEO Bivši napadač Hajduka opet zabio! Pogledajte kako je donio bod svom Union Berlinu

Piše Jakov Drobnjak, HINA,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Bivši napadač Hajduka opet zabio! Pogledajte kako je donio bod svom Union Berlinu
Foto: Screenshot/Sportklub

Augsburg i Union Berlin remizirali 1-1! Alexis Claude-Maurice zabio za vodstvo, Ljubičić izjednačio s igračem manje. Bivši igrač Hajduka se sjajno snašao u kaznenom prostoru

Admiral

U susretu 17. kola njemačkog nogometnog prvenstva Augsburg i Union Berlin su odigrali 1-1. Augsbug je poveo u šestoj minuti sudačke nadoknade prvog dijela golom Alexisa Claudea-Mauricea.

OBORIO REKORD SOLDE Kramarić nakon hat-tricka: Noć prije utakmice sanjao sam ovo
Kramarić nakon hat-tricka: Noć prije utakmice sanjao sam ovo

Gosti su od 89. minute igrali s igračem manje nakon što je isključen Derrick Kohn, no dvije minute kasnije uspjeli su izjednačiti lijepim golom Marina Ljubičića.

Golove s utakmice pogledajte OVDJE.

Kristijan Jakić je igrao cijeli susret za Augsburg, dok Nediljko Labrović nije branio. Na suprotnoj strani nije nastupio Josip Juranović. Union je sada deveti sa 23 boda, dok je Augsburg na 15. poziciji sa 15 bodova, tri više od opasne zone. Na vrhu je Bayern sa 47 bodova, ispred Borussie Dortmund koja ima 36 bodova.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Zoran Mamić u Sarajevo doveo igrača iz Solina, Rijeka dogovorila Peruanca...
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Zoran Mamić u Sarajevo doveo igrača iz Solina, Rijeka dogovorila Peruanca...

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Preminula mlada zagrebačka atletičarka. Prije samo nekoliko dana natjecala se u Sloveniji...
TUGA U ZAGREBU

Preminula mlada zagrebačka atletičarka. Prije samo nekoliko dana natjecala se u Sloveniji...

Borila se hrabro do samog kraja, i sigurni smo, s osmjehom. Iva nastavlja trčati nebeskim ravnicama i obarati rekorde s osmijehom. Sada znamo da je ona naša najveća podrška gore s visina, napisao je njezin klub
FOTO Viniciusova djevojka: On nije intenzivan. Brak? Ne, hvala
OTKRILA PIKANTERIJE

FOTO Viniciusova djevojka: On nije intenzivan. Brak? Ne, hvala

Vinicius Junior u vezi je s Virginijom Fonsecom. Ova poduzetnica i influencerica skandalozne prošlosti privukla pažnju javnosti. Njihova veza već naišla na prepreke

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026