Muslera poklonio pogodak Zelenortskim Otocima i srušio rekord koji nitko ne želi

Urugvaj i Zelenortski Otoci odigrali su 2-2 u utakmici drugog kola skupine H Svjetskog prvenstva u Miamiju. Debitantska afrička reprezentacija tako je nakon remija sa Španjolskom priredila još jednu senzaciju, dok je golman vratar Fernando Muslera srušio rekord koji nijedan čuvar mreže ne želi držati.

Zelenortske Otoke u vodstvo je u 21. minuti doveo Kevin Pina Lenini, koji je svladao Musleru iz slobodnog udarca s približno 35 metara. Urugvaj je preokrenuo rezultat u završnici prvog poluvremena. Maxi Araújo izjednačio je u 44. minuti, a Agustín Canobbio pogodio je u šestoj minuti sudačke nadoknade za vodstvo 2-1.cZelenortski Otoci nisu se predali, a do izjednačenja su stigli u 61. minuti. Nakon pogrešno dodane lopte Mathíasa Olivere, Muslera je nepotrebno napustio vrata i izašao u prazno, što je Hélio Varela iskoristio te postavio konačnih 2-2.

Foto: Paul Childs

Muslera se tom pogreškom upisao u povijest svjetskih prvenstava na način koji sigurno nije priželjkivao. Postao je igrač s najviše pogrešaka koje su izravno dovele do pogotka na Mundijalima otkako se taj podatak prati, odnosno od 1966. godine.

40 - El uruguayo Fernando Muslera (40 años y 5 días) y Verde Vozinha (40 años y 18 días), de Cabo Verde, se van a convertir en el primer par de jugadores de más de 40 años en titularizar en un partido de la Copa Mundial de la FIFA. Experiencia. pic.twitter.com/I78fp4FMOx — OptaJavier (@OptaJavier) June 21, 2026

Iskusni urugvajski golman sada ima četiri takve pogreške. Iza sebe je ostavio Mohammeda Al-Deayeu, Marka Schwarzera i Manuela Neuera, koji su na svjetskim prvenstvima po tri puta izravnom pogreškom omogućili suparniku pogodak.

Utakmicu je obilježio još jedan povijesni podatak. Prvi put u povijesti svjetskih prvenstava na oba su gola stajali golmani stariji od 40 godina. Muslera je pet dana prije utakmice proslavio 40. rođendan, dok je vratar Zelenortskih Otoka Vozinha, poznat i pod nadimkom Bakica, od njega stariji 13 dana.

Vozinha se nije istaknuo kao u prvom kolu protiv Španjolske, kada je sjajnim obranama postao jedan od junaka turnira, ali je ponovno pomogao svojoj reprezentaciji da osvoji bod protiv velikog favorita.

Zelenortski Otoci, otočna država u Atlantskom oceanu s nešto više od pola milijuna stanovnika, u prvom su kolu odigrali 0-0 protiv Španjolske. Protiv Urugvaja postigli su prve pogotke u povijesti svojih nastupa na svjetskim prvenstvima i još jednom pokazali da na turnir nisu stigli samo kako bi sudjelovali.