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Muslera poklonio pogodak Zelenortskim Otocima i srušio rekord koji nitko ne želi

Piše Domagoj Vugrinović,
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Muslera poklonio pogodak Zelenortskim Otocima i srušio rekord koji nitko ne želi
Foto: Paul Childs

Utakmicu je obilježio još jedan povijesni podatak. Prvi put u povijesti svjetskih prvenstava na oba su gola stajali golmani stariji od 40 godina

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Urugvaj i Zelenortski Otoci odigrali su 2-2 u utakmici drugog kola skupine H Svjetskog prvenstva u Miamiju. Debitantska afrička reprezentacija tako je nakon remija sa Španjolskom priredila još jednu senzaciju, dok je golman vratar Fernando Muslera srušio rekord koji nijedan čuvar mreže ne želi držati.

Zelenortske Otoke u vodstvo je u 21. minuti doveo Kevin Pina Lenini, koji je svladao Musleru iz slobodnog udarca s približno 35 metara. Urugvaj je preokrenuo rezultat u završnici prvog poluvremena. Maxi Araújo izjednačio je u 44. minuti, a Agustín Canobbio pogodio je u šestoj minuti sudačke nadoknade za vodstvo 2-1.cZelenortski Otoci nisu se predali, a do izjednačenja su stigli u 61. minuti. Nakon pogrešno dodane lopte Mathíasa Olivere, Muslera je nepotrebno napustio vrata i izašao u prazno, što je Hélio Varela iskoristio te postavio konačnih 2-2.

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Foto: Paul Childs

Muslera se tom pogreškom upisao u povijest svjetskih prvenstava na način koji sigurno nije priželjkivao. Postao je igrač s najviše pogrešaka koje su izravno dovele do pogotka na Mundijalima otkako se taj podatak prati, odnosno od 1966. godine.

Iskusni urugvajski golman sada ima četiri takve pogreške. Iza sebe je ostavio Mohammeda Al-Deayeu, Marka Schwarzera i Manuela Neuera, koji su na svjetskim prvenstvima po tri puta izravnom pogreškom omogućili suparniku pogodak.

Utakmicu je obilježio još jedan povijesni podatak. Prvi put u povijesti svjetskih prvenstava na oba su gola stajali golmani stariji od 40 godina. Muslera je pet dana prije utakmice proslavio 40. rođendan, dok je vratar Zelenortskih Otoka Vozinha, poznat i pod nadimkom Bakica, od njega stariji 13 dana.

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Vozinha se nije istaknuo kao u prvom kolu protiv Španjolske, kada je sjajnim obranama postao jedan od junaka turnira, ali je ponovno pomogao svojoj reprezentaciji da osvoji bod protiv velikog favorita.

Zelenortski Otoci, otočna država u Atlantskom oceanu s nešto više od pola milijuna stanovnika, u prvom su kolu odigrali 0-0 protiv Španjolske. Protiv Urugvaja postigli su prve pogotke u povijesti svojih nastupa na svjetskim prvenstvima i još jednom pokazali da na turnir nisu stigli samo kako bi sudjelovali.

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