Maleno pitoreskno mjesto Beletinec, udaljeno desetak kilometara od Varaždina, bit će domaćin utakmice šesnaestine finala Hrvatskog nogometnog kupa. Domaća Bednja bit će domaćin ekipi koja se rijetko viđa u Beletincu, mjestu u sklopu općine Sv. Ilija. Dolazi Bjeličin Osijek, a utakmica počinje u 16 sati.

Bednja je klub koji je nedavno proslavio 45. godišnjicu osnutka. Stanovnik je 4. HNL Čakovec-Varaždin, a ujedno je i aktualni prvak lige. U posljednjih pet godina dvaput su osvajali naslov, te stigli do jednog drugog i jednog trećeg mjesta.

Bednja je konstanta u nižim ligama Varaždinske županije, a klubom rukovodi žena. Predsjednica je već tri godine Nadica Dreven Budinski, saborska zastupnica HDZ-a.

- Ma nisu mogli pronaći muškarca koji bi se prihvatio predsjedničke funkcije u klubu - smije se Dreven Budinski i ističe da ništa ne bi mogla postići sama.

- Izvrsno surađujem s Izvršnim odborom. Naravno da danas nije lako pronaći donacije i sponzore, no sve nekako „hendlamo“. Naravno, lakše vam je raditi kad imate rezultate, a naši seniori prošle godine osvojili su Županijski kup i 4. HNL. No, ono što me najviše motivira je kad vidim da sve više djece dolazi igrati nogomet u Bednju - rekla je Nadica, koja već godinama sa suprugom vodi kultni kafić La Bamba u Beletincu.

Spomenuto mjesto vrlo često je poprište trećeg poluvremena, naročito nakon veteranskih nogometnih susreta. Zanimljivo je da je sadašnji načelnik Sv. Ilije Marin Bosilj, također bivši nogometaš Bednje.

I on će sigurno pratiti susret Bednje protiv Osijeka. Njegova kolegica Dreven Budinski vjeruje da će se seniori Bednje pokazati kao dostojan protivnik Osijeka.

- Skauti Osijeka bili su na našoj prvenstvenoj utakmicu u Gojancu i proučili su našu krvnu sliku. Trener Osijeka lijepo nas je nahvalio. Naravno da je kvalitetna na strani Osijeka, no mi vjerujemo u čuda - zaključila je Dreven Budinski.