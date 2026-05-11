Na Švedsku bez Cindrića, Šušnje i Glavaša. Sigurdsson: Sreća je što ne moramo u kvalifikacije

Nikome više nije do putovanja i utakmica na kraju sezone, ali EHF ima neka svoja pravila koja se moraju ispoštovati, nažalost. Ovog tjedna na rasporedu je i zadnja reprezentativna akcija ove sezone, u kojoj se igra i play-off za Svjetsko prvenstvo dogodine, a koji mi, zahvaljujući rezultatima i medaljama, nećemo, nego ćemo testirati situaciju u dvije prijateljske utakmice protiv Švedske, u srijedu u Kristianstadu (18:10) te u subotu u Varaždinu (17:00). Možda smo, kako kaže David Mandić, mogli dogovoriti i samo jednu, ali dobro. Mi se nećemo znojiti zbog nervoze, dok u kvalifikacije moraju Norvežani (Turska), Francuzi (Češka), Slovenci (Crna Gora), Mađari (Srbija), Španjolci (Izrael)...

Ozljede i problemi neizostavni su dio skoro svake akcije, iznimka nije ni ova. Luka Lovre Klarica i Zlatko Raužan nisu bili na inicijalnom popisu koji je izbornik Dagur Sigurdsson objavio prije nekoliko tjedana, Klarica se oporavlja od zahvata na leđima, Raužan zbog lakta, a ovo okupljanje preskaču i Luka Cindrić, Filip Glavaš i Leon Šušnja. Njihova je mjesta Sigurdsson popunio s Berislavom Tokićem, Teom Popovićem, koji su već bili na okupljanjima, te mladim Petrom Špremom iz Dugog Sela, sinu Gorana Šprema, kojemu je ovo prvi poziv. Debitanti su i sjajni Matko Moslavac iz Nexea te golman Tin Herceg iz bundesligaša Erlangena. Dobra je vijest povratak Marina Šipića, vraćaju se u odnosu za ožujak i Mateo Maraš, Tin Lučin i Marko Mamić.

- Presretan sam što sam konačno tu, još se od listopada nismo vidjeli. Nedavno sam se vratio, odigrao sam tri-četiri utakmice u klubu. Prvi sam put gledao Europsko prvenstvo na TV-u, bilo je čudno i ne želim opet doživjeti takvo iskustvo, nego želim biti s ekipom - poručio je Šipić.

Zagreb: Okupljanje muške rukometne reprezentacije pred prijateljske utakmice protiv Švedske | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Reprezentacija će u ponedjeljak poslijepodne odraditi trening, u utorak putuje u Švedsku i vraća se u četvrtak te će do utakmice boraviti u Varaždinu. Sa Šveđanima nemamo dobro iskustvo iz siječnja, pretrčali su nas, ali mi smo se na kraju radovali medalji.

- Velika je sreća što ne igramo kvalifikacije, mnogi su igrači ozlijeđeni, kraj je sezone i teško je imati punu koncentraciju. Švedska nam je bila vrlo teška na zadnjem turniru, veliki je izazov, ima sjajnu obranu i golmane, igra brzi rukomet. Mladi igrači? Veselim se vidjeti ih na treninzima, možda će i dobiti šansu na utakmicama - rekao je Sigurdsson.

S obzirom na Cindrićev izostanak, Moslavac bi sigurno trebao biti taj, ali vidjet ćemo sve u srijedu i subotu.