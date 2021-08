Nakon gotovo dva mjeseca, još od poraza u finalu Roland Garrosa od Novaka Đokovića, Rafael Nadal vratio se u akciju. Španjolac se ukazao u Washingtonu gdje su mu trebala tri sata da riješi Jacka Socka (6-2, 4-6, 7-6), koji je nakon tri godine odigrao prvi meč na razini ATP 500.

Više od protivnika bio je to test za Nadalovo fizičko stanje i problematično lijevo stopalo.

- Ovakvi mečevi mi trebaju nakon duge pauze. Bude li stanje s ozljedom bolje, ostalo će doći samo. Ne brinem se - poručio je Nadal koji je propustio Olimpijske igre u Tokiju.

Ondje je, prema svim prognozama, Đoković trebao osvojiti zlato, medalja je bila minimum minimuma, a Srbin je na kraju kući otišao bez medalje, izgubivši meč za broncu u singlu pa predavši isti u mješovitim parovima. A svijet je opet više pričao o njegovim izljevima na terenu protiv Carrena Buste kada je bacio reket na tribine, psovao, urlao...

- Sreća pa nije bilo gledatelja - oglasio se Nadal po tom pitanju.

- No takve stvari treba izbjeći, takva slika nije dobra. Novak je uzor mnogim klincima, broj jedan i jedan od najboljih u povijesti. Čudno je da netko tako uspješan reagira tako s vremena na vrijeme.

Đoković se, jasno, brzo i ispričao za svoje ponašanje, međutim, kao što je i Nadal rekao, u svijet je odaslao još jednu lošu sliku o sebi.

- Ozljeda je u pitanju. Ne jedna, nego više. Nadam se da me to neće zaustaviti da sudjelujem na US Openu, koji je idući veliki cilj. Ali, ne kajem se što sam došao niti što sam dao sve od sebe. Jer, kako bih se i kajao? To je normalna stvar, logično je kada si na Olimpijskim igrama da hoćeš dati sve od sebe da svojoj zemlji doneseš bar jednu medalju - kazao je Đoković.