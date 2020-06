'Nadam se da će Bayern kupiti Perišića, a Joško Gvardiol doći u Bundesligu. Niko? Još ne znam'

'Ivan je nevjerojatan igrač koji može još nekoliko godina igrati na visokom nivou. Jošku Gvardiolu bi Bundesliga bila logičan slijed poslije Dinama, a Borussia neće pogriješiti ako dovede Niku Kovača', priča Olić

<p>"Ivan je još prije svoje ozljede (u veljači, op.a.) jako dobro igrao. Koliko ja znam, Bayern je potpuno zadovoljan njime i njegovim razvojem u <strong>Bayernu</strong>. Šteta što je morao pauzirati tri mjeseca. Bit ću presretan bude li ga Bayern kupio zato što sam uvjeren da im Ivan u budućnosti može pomoći", pohvalio je hrvatski nogometaš <strong>Ivica Olić </strong>(40) svoga sunarodnjaka koji igra u klubu u kojemu je Ola zbog svojih golova i dan danas legenda.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Iako ima već 31 godinu, on može još nekoliko godina igrati na najvišem nivou. Ivan ima jako istrenirano tijelo, a u karijeri je rijetko bio ozlijeđen, ova posljednja ozljeda mogla se dogoditi svakome sportašu - smatra Ivan.</p><p>- Osim iskustva, veliki Ivanov plus je što može u ofenzivi igrati na više pozicija: Lijevo, desno, ali i u sredini. Odlično igra s obje noge i protivnik ga ne može pročitati. Osim toga, on pomaže i u obrani. Igrao sam s njim u Wolfsburgu i reprezentaciji i mogu reći: Ivan je timski igrač za svakog trenera. Ja sam njegov apsolutni obožavatelj - pun je riječi hvale za svog bivšeg suigrača. </p><p>Olić se dotaknuo i Dinamovog mladog talenta<strong> Joška Gvardiola (18).</strong></p><p>- Ovog dečka svi spominju, svi veliki europski klubovi ga znaju. Kada kontaktiram klub, često mi pričaju o njemu. Gvardiol je nevjerojatan talent, igra sjajne duge lopte, sjajan je tehnički i fizički. Moj prijatelj Josip Šimunić radi s našom U-19 reprezentacijom i jednom me nazvao da prokomentira <strong>Gvardiola</strong>: "Ne znam gdje je njemu granica". Mislim da će Joško ostati još godinu-dvije u Dinamu, s profesionalcima se još razviti. Bio bi mi logičan korak kada bi se kasnije odlučio za Bundesligu. On ima kvalitetu za razvoj u jednoj od najboljih liga na svijetu - hvali Ola mladog dinamovca u intervjuu za <a href="https://sportbild.bild.de/bundesliga/2020/1-bundesliga/ivica-olic-interview-perisic-kovac-kroatien-juwel-71228996.sport.html" target="_blank">Bild</a>.</p><p>Bivšeg trenera Bavaraca <strong>Niku Kovača</strong>, Ivica Olić vidi kao trenera jednog drugog bundesligaša.</p><p>- Niko Kovač je u razgovorima mnogih velikih klubova, ali se odlučio odmoriti do sljedeće sezone. Naravno Borussia Dortmund je sjajna momčad s puno talenata i već godinama igraju odličan nogomet. Dokle god je Lucien Favre tamo, ne bih htio govoriti ni o kakvim nasljednicima. Ako Borussia bude tražila novog trenera, bila bi to sjajna prilika za Niku. S njim i BVB imao odličan izbor jer žele biti u vrhu Bundeslige i Niko tu može pomoći - govori Ola o svome prijatelju.</p><p>Smatra i da Bavarci imaju šanse za osvajanje <strong>Lige prvaka.</strong></p><p>- Momčad je brzo nakon korone uhvatila pobjedničke staze. Prije dva mjeseca sam rekao: Nema šanse da osvoje Ligu prvaka, ali sada je za mene Bayern veliki favorit za naslov. U kraljevskoj klasi su, na primjer, pobijedili u osmini finala 3-0 Chelsea, a to je stvarno neugodan protivnik - govori pomoćni trener hrvatske reprezentacije.</p><p>Jasno je da je Ivica oduševljen Perišićem, a ipak, Ivan mu nije najdraži igrač Bayerna.<br/> - Ako moram nekoga izabrati, to bi bio <strong>Alphonso Davies</strong>. On je stigao kao ofenzivac, a postao je obrambeni igrač. Na početku sam si mislio: Ne može ovaj dečko odmah kao branič na takvom nivou igrati jer ipak tu treba naučiti i neke nove taktičke stvari. Ali Davies je to uspješno odradio. Kada protivnik misli da će ga proći i da ima prednost, Davies se zaleti kao avion i riješi situaciju. On je za mene jednostavno totalni 'hit' momčadi. Ne mogu se sjetiti niti jednog drugog igrača koji je tako brzo postao top klasa. Davies će biti još bolji i sigurno miljenik navijača Bayerna - misli Ola. </p>