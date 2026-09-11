Najavljen je kaos na novoj stazi u Formuli 1! Jurilice na ulicama Madrida: 'Sudari su neizbježni'

Formula 1 ovog se vikenda po prvi put vozi na potpuno novoj, hibridnoj uličnoj stazi Madring u Madridu, a prve reakcije sugeriraju da nas čeka jedan od najkaotičnijih vikenda sezone. Kombinacija nevjerojatno brzih zavoja, neopraštajućih zidova i slijepih dionica navela je vozače da stazu opišu kao "ubojicu bolida" i "najriskantniju u kalendaru" uz predviđene brojne sudare.

Reputaciju brutalnog testa za vozače i tehniku staza Madring stekla je i prije nego što su bolidi dotaknuli asfalt. Nedavni dvodnevni test Formule 3 rezultirao je s nevjerojatnih 19 crvenih zastava, što je upalilo sve alarme u F1 paddocku.

Foto: Violeta Santos Moura

- Na testu Formule 3 bilo je 19 crvenih zastava i tri slomljene šasije. Ovo je staza koja ubija bolide - izjavio je šef Williamsa, James Vowles. Vozači koji su je isprobali u simulatorima uspoređuju je s najzahtjevnijim stazama svijeta, opisujući je kao mješavinu Monaca, Macaua i Jedde.

Riječ je o hibridnom krugu gdje opasnost vreba iza svakog zavoja. Staza započinje sporom šikanom, nakon čega slijedi brzi dio prema vjerojatno najproblematičnijoj točki, drugoj, iznimno brzoj šikani (zavoji 5 i 6) gdje vozači stižu brzinom od oko 340 km/h, a zid na izlasku ne ostavlja nimalo prostora za pogrešku.

Vrhunac kruga je zavoj 12, "La Monumental". Radi se o masivnom nagnutom zavoju s nagibom od 24 posto, značajno strmijem od onog u Zandvoortu. Očekuje se da će ga vozači prolaziti punim gasom oko šest sekundi, podnoseći ogromne G-sile, dok izlaz iz zavoja ostaje potpuno slijep.

Foto: Violeta Santos Moura

Vozači su nakon virtualnih krugova u simulatorima imali jednoglasnu reakciju, očekuju pravi kaos u Madridu. George Russell iz Mercedesa bio je šokiran onime što je doživio.

​- Čuo sam za 19 crvenih zastava u F3 i bio sam iznenađen. A onda, nakon što sam odvozio krug na simulatoru, iznenadio sam se da je bilo samo 19 crvenih zastava. Ovo je luda staza. Rekao bih da je vjerojatno najriskantnija staza u kalendaru, jer imate prave brze zavoje poput onih u Saudijskoj Arabiji, gdje su zidovi vrlo blizu. Nema mjesta za pogrešku. Ali imate i zavoje slične Bakuu, gdje kočite i skrećete u isto vrijeme. Ako se ne snađete, idete ravno u zid - rekao je Russell.

Slično razmišlja i Pierre Gasly iz Alpinea, koji je i sam "upoznao" većinu zidova na stazi tijekom svoje simulacije.

​- To je tip staze nalik Monacu, gdje mislim da i najmanja pogreška može odmah imati velike posljedice - kazao je Gasly.

Čak je i Carlos Sainz, ambasador Velike Nagrade Španjolske, priznao da očekuje kaotičan vikend.

- Gledajući stazu i slušajući što se dogodilo na F3 testu, mislim da svi očekujemo sigurnosne automobile i crvene zastave - izjavio je vozač Williamsa.

Foto: Violeta Santos Moura

Alex Albon iz Williamsa izrazio je posebnu zabrinutost zbog velikog broja slijepih zavoja, gdje vozači neće moći vidjeti je li se ispred njih dogodio incident.

​- To je zanimljiva staza, puno je brzih i slijepih zavoja. Pomalo su zabrinjavajuće te slijepe točke. Neizbježno je da će ovog vikenda biti nekoliko sudara - predviđa Albon.

Dok se očekuje da će kvalifikacije biti na rubu sjedala, postoji bojazan da bi sama utrka mogla biti procesija. Albon je upozorio da zakrivljene zone kočenja i uski zavoji olakšavaju obranu pozicije.

- Imam osjećaj da će biti vrlo lako braniti se. Samo postavite bolid na sredinu staze i nitko vas neće proći - rekao je.

Foto: Violeta Santos Moura

To znači da će pretjecanja više ovisiti o korištenju električne energije nego o vještini kočenja, zbog čega će kvalifikacije biti od presudne važnosti. Tehnički izazov je doista ogroman i za konstruktore.

Bez prijašnjih podataka, treninzi u petak bit će ključni za razumijevanje guma na svježem asfaltu, koji će na početku imati malo prianjanja. Očekuje se da će dugotrajno opterećenje u zavoju La Monumental posebno trošiti lijevu stranu guma, a strategija s jednim zaustavljanjem u boksu čini se najvjerojatnijom, s obzirom na to da se procjenjuje gubitak od oko 22 sekunde po zaustavljanju.

Foto: Violeta Santos Moura

(*uz korištenje AI-ja)