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NEVJEROJATNA SITUACIJA

Najbolji afrički sudac stigao na SP pa ostao bez ulaska u SAD

Piše Bruno Lukas,
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Najbolji afrički sudac stigao na SP pa ostao bez ulaska u SAD
Foto: Backpagepix/PRESS ASSOCIATION

Jedan od najboljih afričkih sudaca trebao je dijeliti pravdu na Svjetskom prvenstvu, no put u SAD završio mu je već na granici. Američke vlasti odbile su ulazak Somalijcu Omaru Abdulkadiru Artanu i vratile ga u Tursku

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Fifa je odabrala somalijskog suca Omara Abdulkadira Artana (34) za Svjetsko prvenstvo, ali američke vlasti nisu mu dopustile ulazak u zemlju. Po dolasku u SAD zaustavile su ga na aerodromu i poslale natrag u Tursku, iako je prethodno dobio vizu.

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Artan je nedavno osvojio priznanje za najboljeg afričkog suca 2025. godine. Vijest o njegovu zadržavanju brzo se proširila društvenim mrežama, a američke vlasti nisu objasnile zašto su mu odbile ulazak.

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Foto: Booking.com

Somalija je među državama čiji se državljani suočavaju s dodatnim ograničenjima pri ulasku u SAD. Iznimke uglavnom vrijede za diplomate i osobe čiji dolazak Washington smatra važnim za nacionalni interes.

Football - 2023 Africa Cup of Nations - Finals - Mauritania v Algeria - Peace Stadium - Bouake - Cote dIvoire
Foto: Backpagepix/PRESS ASSOCIATION

Za sada nije poznato hoće li Fifa uspjeti riješiti problem i omogućiti Artanu dolazak na Svjetsko prvenstvo.

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