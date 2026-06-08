Jedan od najboljih afričkih sudaca trebao je dijeliti pravdu na Svjetskom prvenstvu, no put u SAD završio mu je već na granici. Američke vlasti odbile su ulazak Somalijcu Omaru Abdulkadiru Artanu i vratile ga u Tursku
Najbolji afrički sudac stigao na SP pa ostao bez ulaska u SAD
Fifa je odabrala somalijskog suca Omara Abdulkadira Artana (34) za Svjetsko prvenstvo, ali američke vlasti nisu mu dopustile ulazak u zemlju. Po dolasku u SAD zaustavile su ga na aerodromu i poslale natrag u Tursku, iako je prethodno dobio vizu.
Artan je nedavno osvojio priznanje za najboljeg afričkog suca 2025. godine. Vijest o njegovu zadržavanju brzo se proširila društvenim mrežama, a američke vlasti nisu objasnile zašto su mu odbile ulazak.
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Somalija je među državama čiji se državljani suočavaju s dodatnim ograničenjima pri ulasku u SAD. Iznimke uglavnom vrijede za diplomate i osobe čiji dolazak Washington smatra važnim za nacionalni interes.
Za sada nije poznato hoće li Fifa uspjeti riješiti problem i omogućiti Artanu dolazak na Svjetsko prvenstvo.
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