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NEOBIČNA VEZA S HRVATSKOM

Panamski kapetan igrao je u Splitu: Imao je veliki problem

Piše Bruno Lukas,
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Panamski kapetan igrao je u Splitu: Imao je veliki problem
Split: MAXtv 1. HNL, 31. kolo, RNK Split - NK Inter-Zapreši? | Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Kapetan Paname Joel Bárcenas uskoro će protiv Hrvatske zaigrati na Svjetskom prvenstvu, a malo tko zna da je prije deset godina nosio dres RNK Splita. Danas je jedan od najiskusnijih igrača svoje reprezentacije

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Panama će na Svjetskom prvenstvu biti jedan od suparnika Hrvatske, a njezin kapetan Joel Bárcenas (32) ima zanimljivu poveznicu s hrvatskim nogometom. Iskusni 32-godišnji veznjak u proljeće 2016. godine igrao je za RNK Split, gdje je stigao zajedno sa sunarodnjakom Abdielom Arroyom (32).

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Bárcenas se na Parku mladeži nije dugo zadržao. Upisao je osam nastupa i nije ostavio dublji trag, no njegova karijera kasnije je krenula uzlaznom putanjom. Igrao je za Gironu, Leganés, Real Oviedo i Club Tijuanu, a danas nastupa za meksički Mazatlán. Za reprezentaciju Paname skupio je 103 nastupa i jedan je od njezinih kapetana.

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Foto: Hrvoje Tironi/24sata

Njegov bivši suigrač Nino Galović (33) prisjetio se zajedničkih dana u Splitu.

- Barcenas je bio tehnički vrlo kvalitetan igrač. Vidjelo se da ima potencijal, ali tada je bio jako mlad. Problem je bio što on i Arroyo nisu govorili ni riječ engleskog, a u svlačionici nitko nije znao španjolski pa je komunikacija bila vrlo teška - rekao je Galović.

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Deset godina nakon kratke epizode u Splitu, Bárcenas će predvoditi Panamu na Svjetskom prvenstvu. Među izazovima koji ga čekaju bit će i ogled protiv Hrvatske u skupini Mundijala.

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