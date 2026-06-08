Panamski kapetan igrao je u Splitu: Imao je veliki problem

Panama će na Svjetskom prvenstvu biti jedan od suparnika Hrvatske, a njezin kapetan Joel Bárcenas (32) ima zanimljivu poveznicu s hrvatskim nogometom. Iskusni 32-godišnji veznjak u proljeće 2016. godine igrao je za RNK Split, gdje je stigao zajedno sa sunarodnjakom Abdielom Arroyom (32).

Bárcenas se na Parku mladeži nije dugo zadržao. Upisao je osam nastupa i nije ostavio dublji trag, no njegova karijera kasnije je krenula uzlaznom putanjom. Igrao je za Gironu, Leganés, Real Oviedo i Club Tijuanu, a danas nastupa za meksički Mazatlán. Za reprezentaciju Paname skupio je 103 nastupa i jedan je od njezinih kapetana.

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Njegov bivši suigrač Nino Galović (33) prisjetio se zajedničkih dana u Splitu.

- Barcenas je bio tehnički vrlo kvalitetan igrač. Vidjelo se da ima potencijal, ali tada je bio jako mlad. Problem je bio što on i Arroyo nisu govorili ni riječ engleskog, a u svlačionici nitko nije znao španjolski pa je komunikacija bila vrlo teška - rekao je Galović.

Split: MAXtv 1. HNL, 31. kolo, RNK Split - NK Inter-Zapreši? | Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Deset godina nakon kratke epizode u Splitu, Bárcenas će predvoditi Panamu na Svjetskom prvenstvu. Među izazovima koji ga čekaju bit će i ogled protiv Hrvatske u skupini Mundijala.