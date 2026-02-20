Najbolji hrvatski skijaški trkač nastupa u najzahtjevnijoj utrci: 'Svatko može imati loš dan'

Najbolji hrvatski trkač na skijama Marko Skender u petak je posljednji put trenirao prije svog zadnjeg nastupa na 25. zimskim olimpijskim igrama. U subotu ga čeka mentalno i fizički najzahtjevnija disciplina - 50 kilometara klasičnom tehnikom.

- Lijep je osjećaj što sam izborio nastup u tri pojedinačne discipline na ovim Olimpijskim igrama. Za nas je to velik uspjeh, a 50 kilometara je specifična disciplina, jer ne mogu je trčati svi koji se kvalificiraju za olimpijske igre nego samo najbolji. Ponosan sam što sam to uspio ostvariti i što ću moći nastupiti u jednoj tako velikoj utrci. Spremni smo i idemo odraditi to što je bolje moguće - rekao je 24-godišnji Marko kojem će to biti drugi olimpijski nastup u skijaškom maratonu.

Prije četiri godine u Pekingu su natjecatelji trčali slobodnom tehnikom, a Marko se sjeća tog nastupa po ekstremnim vremenskim uvjetima.

- Tamo su stvarno bili jako teški uvjeti, jer je bilo -30 Celzijevih stupnjeva i puhao je snažan vjetar, tako da su organizatori donijeli odluku, valjda prvi i zadnji put u povijesti te discipline, da je skrate, zbog brige za zdravlje sportaša. Nije bilo moguće odraditi svih 50 kilometara, jer je postojala opasnost od hipotermije. Tamo su doista bili teški uvjeti i ta skraćena distanca je bila teža od 50 km u normalnim uvjetima. -

Za razliku od kineske zime, trkačice i trkače su u Teseru dočekali gotovo proljetni uvjeti.

Foto: MARKO DJURICA

- Svaka utrka na ovim Igrama je održana po toplom vremenu i to je stvarno dosta otežalo uvjete. Staza omekša pa je i sporija, a onda treba potrošiti više vremena i snage za otrčati cijelu stazu. Bit će potpuno drugačije nego prije četiri godine, do pet stupnjeva iznad nule, ali mislim da će to biti u redu. -



Skender je prije četiri godine osvojio 57. mjesto u konkurenciji 60 trkača koji su startali. Zanimljivo je da je do cilja došlo njih 59, a jedini koji je odustao je bio nitko drugi nego Johannes Hoesflot Klaebo, najuspješniji olimpijac na zimskim olimpijskim igrama s 10 zlatnih odličja, koji će u subotu pokušati ponoviti podvig ostvaren na prošlogodišnjem Svjetskom prvenstvu u nordijskim disciplinama, kad je pobijedio u svih šest utrka u kojima je sudjelovao.

Foto: Kacper Pempel

- I to govori koliko je ta disciplina teška, da čovjek koji je osvojio sve, na prošlim Igrama nije uspio završiti utrku. Teško je, svatko može imati loš dan. Klaebo je ovdje sve osvojio, ide po zadnju zlatnu medalju. Nevjerojatno je biti dio ovako nečeg povijesnog. Želim mu da u subotu pokupi i to zadnje zlato pa da i ja mogu reći da sam sudjelovao u tom povijesnom trenutku - s divljenjem je ustvrdio Marko Skender, koji je već na početku Igara, kad je sjajni norveški trkač pobijedio u skiatlonu, najavio da će u Teseru ponoviti prošlogodišnji uspjeh iz Trondheima.

Norvežani od Vancouvera 2010. i slavlja Pettera Northuga nisu imali olimpijskog pobjednika u skijaškom maratonu. Marko je mišljenja da će Klaebo imati jako puno suparnika koji su ga sposobni pobijediti u ovoj disciplini.

- Jako je puno dobrih trkača. Iversen je dobar klasičar, možda bi on mogao dobro potegnuti, iako ove Igre nisu baš bile dobre za njega. Ima još dobrih klasičara koji bi mogli ugroziti Klaeba. Nije on nepobjediv, ali je mentalno i fizički toliko spreman na ovim Igrama da je to nevjerojatno. -

Skender sumnja da će Norvežani momčadski pokušati slomiti suparnike i tako pomoći svom najboljem trkaču.

- Koliko god su oni kolege, svatko želi zlato na olimpijskim igrama. Kad ste na stazi, onda tu baš nema previše prijateljstva. Prijatelji ste prije i poslije utrke, a dok trčite, onda je tu svatko za sebe. Mislim da mu nitko neće pustiti ili omogućiti da samo tako dođe do te olimpijske medalje, iako bi za cijelu norvešku ekipu možda bilo najbolje da upiše jedan takav uspjeh. -

Marko se nije mogao odlučiti s kakvim bi vremenom bio zadovoljan.

- Teško mi je to reći, jer to uvelike ovisi o uvjetima i o 'maži'. Klasična tehnika je specifična, jer skija treba imati kliznost, ali i dobro držati na uzbrdicama. Nadam se da će uvjeti biti dobri i da ćemo pogoditi sa servisom skija, jer na 50 kilometara snijeg skine dosta toga što ste namazali, a to onda otežava trčanje. Trebat će taktički trčati, naći neku skupinu koje ću se držati. Teško je sam napadati na 50 kilometara, lakše je trčati za nekim. -

Foto: KAI PFAFFENBACH

Rezultatski je zadovoljan onim što je napravio u prethodna dva nastupa: u pojedinačnom klasičnom sprintu je osvojio 61. mjesto u kvalifikacijama, a na 10 kilometara slobodnom tehnikom je završio na 95. mjestu.

- Mislim da su ove Olimpijske igre bile u redu, što se rezultata tiče. Naravno, uvijek može i bolje", rekao je Marko, a onda dodao: - Pohvalio bih cure za 19. mjesto u ekipnom sprintu, što je naš najbolji rezultat u povijesti u toj disciplini i čestitam im na tome. -