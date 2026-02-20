Skandal zbog primanja Rusije: Ukrajinci bojkotiraju ceremoniju otvorenja Paraolimpijskih igara

Nastavlja se drama oko nastupa ruskih i bjeloruskih parasportaša pod nacionalnim zastavama na predstojećim Zimskim paraolimpijskim igrama u Milanu i Cortini. Ukrajinski paraolimpijski odbor je najavio kako će reprezentacija bojkotirati svečanost otvaranja ZPOI koja će se održati 6. ožujka u Veroni. Još ranije su Ukrajinci najavili kako će bojkotirati sve protokolarne aktivnosti na Igrama.

- Nacionalni paraolimpijski odbor Ukrajine izjavljuje da će ukrajinska paraolimpijska reprezentacija i Nacionalni paraolimpijski odbor Ukrajine bojkotirati ceremoniju otvaranja 14. zimskih paraolimpijskih igara te zahtijevaju da se ukrajinska zastava ne koristi na ceremoniji otvaranja Paraolimpijskih igara 2026. - navodi se u izjavi.

Na zimskim POI koje će se održati od 6. do 15. ožujka u Milanu i Cortini, nastupit će i šestero ruskih i četvero bjeloruskih parasportaša kojima je dozvoljen nastup pod nacionalnim zastavama, a u slučaju osvajanja medalja intonirat će se njihove himne.

- Skrećemo pozornost na činjenicu da ni Rusija ni Bjelorusija nisu prošle kvalifikacijski proces za dobivanje licenci za sudjelovanje na Paraolimpijskim igrama u Milano-Cortini - stoji u ukrajinskoj izjavi.

Podsjetimo, na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini, ukrajinski skeletonist i nositelj zastave Vladislav Heraskevič diskvalificiran je sa Zimskih olimpijskih igara zbog nošenja kacige u čast sportaša svoje zemlje poginulih u ratu. Rusija i Bjelorusija bile su isključene s paraolimpijskih natjecanja nakon invazije na Ukrajinu 2022. godine, prije nego što su u rujnu prošle godine ponovno postale punopravne članice IPC-a. Ta je odluka otvorila put ruskim i bjeloruskim parasportašima da se natječu pod svojim zastavama na Zimskim POI Milano-Cortina.

Foto: Alina Smutko

Međutim, njihov povratak je ovisio i o odluci međunarodnih saveza šest sportova koji su na programu ZPOI. Međunarodne federacije su objavile kako će zadržati zabrane za sportaše iz tih zemalja, ali su Rusija i Bjelorusija u prosincu dobile žalbu na Arbitražnom sudu za sport protiv Međunarodne skijaške i snowboard federacije.

