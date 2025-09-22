Obavijesti

EMOTIVAN TRENUTAK

Najbolji igrač svijeta zaplakao: 'Toliko smo toga prošli skupa. Majko, uvijek si bila uz mene'

Foto: France Football

Ousmane Dembélé osvojio Zlatnu loptu! Dirljiv trenutak s majkom dirnuo srca svih prisutnih, dok je njegov uspjeh proslavljen na ulicama Pariza

U večeri ispunjenoj glamurom i nogometnom elitom, pariški Théâtre du Châtelet svjedočio je jednom od najemotivnijih trenutaka u povijesti dodjele Zlatne lopte. Francuski napadač Ousmane Dembélé (28) proglašen je najboljim nogometašem svijeta za sezonu 2024/25., no njegov trijumf ostat će upamćen ne samo po sportskom uspjehu, već i po emocijama koje su preplavile pozornicu i dirnule srca gledatelja.

Kada je legendarni Brazilac Ronaldinho pročitao njegovo ime, dvoranom se prolomio gromoglasan pljesak. Dembélé, zvijezda Paris Saint-Germaina, popeo se na pozornicu vidno nervozan, ali i ponosan. Njegov govor bio je odraz karijere pune uspona i padova, od neispunjenog talenta u Barceloni do neospornog kralja europskog nogometa.

- Malo sam pod stresom, da budem iskren. Primiti ovu nagradu od jedne od najvećih legendi svih vremena, ne mogu vjerovati - započeo je Dembélé, zahvalivši se momčadi.

- Želim zahvaliti svim svojim suigračima. Želim zahvaliti i Barceloni, klubu mojih snova. Igrao sam s Lionelom Messijem i želim zahvaliti i njemu, toliko sam naučio od njega.

Spomenuo je i rodni grad Évreux, izbornika Didiera Deschampsa, ali je sve kulminiralo kada se okrenuo onima koji su bili uz njega od prvog dana.

Vrhunac večeri: Počast majci Fatiamati

- Svojoj majci želim zahvaliti. Uvijek si bila tu za mene, mama - rekao je Dembélé, a glas mu je počeo drhtati.

Suze su potekle dok je pokušavao nastaviti:

- Svojoj obitelji... toliko smo toga zajedno prošli. Kroz sve smo prošli. Uvijek ćemo biti zajedno.

Nije mogao dalje. Ganuti voditelji Kate Scott i Ruud Gullit pozvali su njegovu majku Fatiamatu da mu se pridruži na pozornici. Uslijedio je dirljiv zagrljaj koji je rekao više od bilo koje riječi, bio je to vrhunac večeri i kruna karijere izgrađene na odricanju, vjeri i bezuvjetnoj obiteljskoj podršci.

Brojke iza trijumfa: Sezona iz snova

Dembéléova pobjeda nije bila iznenađenje. Iza njega je sezona koja se opisuje kao savršena. Nakon godina u kojima su ga ozljede i nedisciplina sputavale u Barceloni, povratak u Francusku pokazao se kao pun pogodak. Pod vodstvom trenera Luisa Enriquea, koji je proglašen najboljim trenerom godine, Dembélé je eksplodirao.

Njegova statistika za sezonu 2024./2025. je zapanjujuća:

  • 35 golova u svim natjecanjima
  • 16 asistencija
  • Liga prvaka, prvi put u povijesti PSG-a
  • Ligue 1 i Coupe de France, čime je kompletirana trostruka kruna
  • Trophée des Champions i Uefin Superkup
  • najbolji igrač Lige prvaka
  • najbolji igrač i najbolji strijelac Ligue 1 s 21 postignutim golom

Statistika Ousmanea Dembelea

Foto: Sofascore za 24sata

Postao je šesti Francuz s ovom prestižnom nagradom, pridruživši se velikanima poput Zinedinea Zidanea, Michela Platinija i Karima Benzeme. Veselje iz Théâtre du Châteleta ubrzo se preselilo na ulice francuske prijestolnice.

