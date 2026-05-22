Najbolji igrači Hajduka već su završili sezonu, ovo je sastav za 'oproštajku' protiv Vukovara

Pred Hajdukom je posljednja utakmica HNL-a ove sezone. "Bili" igraju ionako kao da su već odavno na odmoru, što su pokazali u posljednjih nekoliko kola. U zadnjih šest utakmica imaju samo jednu pobjedu, tri remija i dva poraza. Tako su dopustili Dinamu da "odmagli" na 20 bodova razlike, a sada im na Poljud dolazi Vukovar. Slavonci su također riješili pitanje statusa pa će sljedeće sezone igrati u drugoj ligi, a u Split dolaze neopterećeni i s namjerom da ostave dobar dojam.

Trener Gonzalo García najavio je promjene u sastavu pa će Hajduk u šarolikom sastavu istrčati na Poljudu u 18.15.

- Napravit ćemo promjene. Ne puno njih, ali želim dati minute nekim igračima koji su po meni imali jako dobru sezonu, ali u posljednje vrijeme nisu puno igrali - kazao je García.

Kako doznajemo, Silić će ostat na golu i tako zaokružiti lijepu sezonu u kojoj se promovirao u prvog golmana momčadi. U obrani će na desnoj strani biti Hodak, koji je također jedan od mladaca kojima je García ove sezone ukazao povjerenje, iako su ga ozljede opteretile i smanjile mu minutažu. Stoperski par bit će mladi Gabrić i iskusni Marešić. Gabrić je ove sezone odigrao samo dvije utakmice i skupio 90 minuta, a već ga se projektira za važniju ulogu sljedeće sezone, što je prirodan put s obzirom na to da je jedan od talentiranijih igrača 2007. godišta. Marešić, koji je ove zime stigao iz Istre, bit će mu partner, a do njega će na lijevoj strani igrati Hrgović.

U veznom redu bit će itekako promjena. Na poziciji zadnjeg veznog krenut će Pajaziti, a ofenzivniji partneri bit će mu Guillamon i Huram. Albanac je bio osvježenje početkom sezone pa je pao u drugi plan, da bi krajem ponovno dobio važnu ulogu u veznom redu. Slika je to i prilika lutanja koja su obilježila ovu Hajdukovu sezonu. Guillamon je stigao iz Valencije bez odštete, a iako su ga najavili kao veliko pojačanje i igrača koji ima čak tri nastupa za španjolsku reprezentaciju, reference nije opravdao. Najzanimljiviji je Huram. Ukrajinac je ove sezone često ulazio s klupe, ali u napadu, i to umjesto Marka Livaje, a sada će zaigrati u veznom redu.

U napadu neće biti Livaje, koji je dobio poštedu, kao ni Ante Rebića i Rokasa Pukštasa, pa se García vraća na sustav u kojem je Šego isturena špica, a partneri na krilima bit će mu Almena i Brajković. Almena je jedan od onih koji su najviše pokazali ove sezone, dok se i Brajković prometnuo u uzdanicu, iako je bilo itekakvih lutanja. Igrao je desnog beka i desno krilo, a sada će protiv Vukovara biti na lijevom krilu.

Hajduk će se s tim sastavom oprostiti od ove sezone, u kojoj je osigurao drugo mjesto pa čak i osvojio više bodova nego prošle, kada je bio u borbi za naslov do posljednjeg kola. Vukovar je idealna prilika da se od sezone oprosti pobjedom protiv suparnika kojemu utakmica ionako ne čini nikakvu razliku.

Hajduk (4-3-3): Silić - Hrgović, Marešić, Gabrić, Hodak - Huram, Pajaziti, Guillamon - Brajković, Šego, Almena