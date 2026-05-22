Hajduk se jedva drži, ali protiv Vukovara žele završiti sezonu pobjedom! Trener García sprema promjene. Hoće li mladi lavovi opravdati povjerenje
Najbolji igrači Hajduka već su završili sezonu, ovo je sastav za 'oproštajku' protiv Vukovara
Pred Hajdukom je posljednja utakmica HNL-a ove sezone. "Bili" igraju ionako kao da su već odavno na odmoru, što su pokazali u posljednjih nekoliko kola. U zadnjih šest utakmica imaju samo jednu pobjedu, tri remija i dva poraza. Tako su dopustili Dinamu da "odmagli" na 20 bodova razlike, a sada im na Poljud dolazi Vukovar. Slavonci su također riješili pitanje statusa pa će sljedeće sezone igrati u drugoj ligi, a u Split dolaze neopterećeni i s namjerom da ostave dobar dojam.
Trener Gonzalo García najavio je promjene u sastavu pa će Hajduk u šarolikom sastavu istrčati na Poljudu u 18.15.
- Napravit ćemo promjene. Ne puno njih, ali želim dati minute nekim igračima koji su po meni imali jako dobru sezonu, ali u posljednje vrijeme nisu puno igrali - kazao je García.
Kako doznajemo, Silić će ostat na golu i tako zaokružiti lijepu sezonu u kojoj se promovirao u prvog golmana momčadi. U obrani će na desnoj strani biti Hodak, koji je također jedan od mladaca kojima je García ove sezone ukazao povjerenje, iako su ga ozljede opteretile i smanjile mu minutažu. Stoperski par bit će mladi Gabrić i iskusni Marešić. Gabrić je ove sezone odigrao samo dvije utakmice i skupio 90 minuta, a već ga se projektira za važniju ulogu sljedeće sezone, što je prirodan put s obzirom na to da je jedan od talentiranijih igrača 2007. godišta. Marešić, koji je ove zime stigao iz Istre, bit će mu partner, a do njega će na lijevoj strani igrati Hrgović.
U veznom redu bit će itekako promjena. Na poziciji zadnjeg veznog krenut će Pajaziti, a ofenzivniji partneri bit će mu Guillamon i Huram. Albanac je bio osvježenje početkom sezone pa je pao u drugi plan, da bi krajem ponovno dobio važnu ulogu u veznom redu. Slika je to i prilika lutanja koja su obilježila ovu Hajdukovu sezonu. Guillamon je stigao iz Valencije bez odštete, a iako su ga najavili kao veliko pojačanje i igrača koji ima čak tri nastupa za španjolsku reprezentaciju, reference nije opravdao. Najzanimljiviji je Huram. Ukrajinac je ove sezone često ulazio s klupe, ali u napadu, i to umjesto Marka Livaje, a sada će zaigrati u veznom redu.
U napadu neće biti Livaje, koji je dobio poštedu, kao ni Ante Rebića i Rokasa Pukštasa, pa se García vraća na sustav u kojem je Šego isturena špica, a partneri na krilima bit će mu Almena i Brajković. Almena je jedan od onih koji su najviše pokazali ove sezone, dok se i Brajković prometnuo u uzdanicu, iako je bilo itekakvih lutanja. Igrao je desnog beka i desno krilo, a sada će protiv Vukovara biti na lijevom krilu.
Hajduk će se s tim sastavom oprostiti od ove sezone, u kojoj je osigurao drugo mjesto pa čak i osvojio više bodova nego prošle, kada je bio u borbi za naslov do posljednjeg kola. Vukovar je idealna prilika da se od sezone oprosti pobjedom protiv suparnika kojemu utakmica ionako ne čini nikakvu razliku.
Hajduk (4-3-3): Silić - Hrgović, Marešić, Gabrić, Hodak - Huram, Pajaziti, Guillamon - Brajković, Šego, Almena
