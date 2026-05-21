Trener Hajduka: Silić sigurno ne misli da mu je život us**n jer ne ide na SP. Nije idiot, vjerujte mi

Silić je tu za budućnost i odlično brani u mladoj reprezentaciji, a ovako smo sad odlučili, rekao je izbornik 'vatrenih' Zlatko Dalić kada je objavio popis putnika za SP, a svoj sud sad je dao trener Hajduka

 Nije bilo tu previše dilema, ali puno smo pričali o golmanima, rekao je na izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić na objavi popisa za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Dominik Livaković godinama je neprikosnoveni broj jedan između stativa, Dominik Kotarski tu je već etabliran kao "plan B", a kao trećeg putnika Dalić vodi Ivora Pandura koji je imao vrlo dobru sezonu s Hull Cityjem i hrvatskim trenerom Sergejem Jakirovićem.

Dalić je u Rusiju i Katar kao trećeg golmana vodio mlade golmane, koji su time skupili vrijedno iskustvo za budućnost. Zato je bilo glasova kako bi izbornik u Ameriku mogao pozvati 22-godišnjeg golmana Hajduka, Tonija Silića, koji je pokazao dobru razinu na golu "bijelih" u odsustvu Ivice Ivušića.

- Silić je tu za budućnost i odlično brani u mladoj reprezentaciji, a ovako smo sad odlučili - poručio je Dalić.

U četvrtak je trener Hajduka, Gonzalo Garcia, najavio posljednje kolo HNL-a u kojem će Hajduk odmjeriti snage s Vukovarom '91 (subota, 18.15 sati, Poljud), a komentirao je i Silićevu situaciju.

- Nismo razgovarali, ne mislim da je on razmišljao da će mu život biti us**n ako ga ne pozovu na Svjetsko prvenstvo. Trenira i napreduje. On je jako, jako pametan dečko. Nije idiot vjerujte mi - poručio je Garcia te dodao...

- Sretan je zbog sezone kakvu je imao i treba se ponositi time što se njegovo ime spominjalo kao mogućeg putnika na Svjetsko prvenstvo, to je sjajna stvar i pokazatelj kako se stvari u nogometu brzo mogu promijeniti kada naporno radite.

