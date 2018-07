Francuz oduševljen Modrićem: Dao mu najoriginalnije pohvale

Ne prestaje divljenje majstorstvu Luke Modrića. Hrvatski kapetan najbolji je igrač Mundijala i sad traje 'natjecanje' tko će mu udijeliti veći i originalniji kompliment.

Zasad je pobjednik francuski igrač Hatem Ben Arfa (31).

- Ako bi on nosio uži šorc, izgledao bi kao nogometaš iz sedamdesetih. On je utjelovljenje nogometa kakvog obožavam, on je ugrožena vrsta koja mora biti zaštićena - slikovito je to objasnio nekadašnji francuski reprezentativac.

Ben Arfa je igrač, onako, malo na 'svoju ruku'. Neosporan nogometni genijalac koji je poznat po nedisciplini očito je dobar poznavatelj situacije.

Inače, Ben Arfa nije odigrao službenu utakmicu duže od godinu dana, a trenutno je član PSG-a.

Za Francusku je odigrao 15 utakmica i dao dva gola.

VIDI OVO: 9 fora stvari o Domagoju Vidi!

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.