U 55. minuti Sander Sagosen zabio je za 23-19 vodstvo Norveške protiv Švedske. Norvežani su već počeli slaviti plasman u polufinale, ali prerano. Bio je to posljednji gol Norveške. Uslijedila je jedna od najluđih završnica u povijesti Europskih prvenstava. Švedska je u preostalih pet minuta zabila pet golova, ostavila svoju mrežu netaknutom, preokrenula u posljednjim sekundama i prošla u polufinale Eura!

Bez nekoliko važnih igrača Šveđani su slavili 24-23 i ponovili uspjeh otprije četiri godine kada su na EP-u u Hrvatskoj došli do završnice. Tada su se probili do finala gdje su izgubili od Španjolske.

Norveška je dominirala cijeli susret. Nije ispuštala vodstvo, a na predah je otišla s 14-9. U drugom poluvremenu samo je održavala vodstvo, a kada je Sagosen zabio za 23-19 pet minuta prije kraja, bili su uvjereni da im polufinale ne može pobjeći. No, dogodio im se blackout koji će norveški izbornik Berge teško preživjeti na klupi. Do kraja utakmice nisu uspjeli zabiti niti jedan gol, Šveđani su utrpali četiri komada i izjednačili. Sagosen je izgubio loptu u napadu, Švedska je jurnula u napad i izborila sedmerac, a potpuni preokret donio je Chrintz koji ga je realizirao. Vjerovali ili ne, bilo im je to tek drugo vodstvo na utakmici nakon početnog 2-1.

Norveška je imala posljednji napad na utakmici, Sagosen je uzeo loptu, odrazio se s devet metara i - poslao loptu preko gola za veliko slavlje švedskih igrača. Čudesni preokret u jednoj od najluđih utakmica u povijesti Eura.

Španjolska je osvojila prvo mjesto u skupini II., a Švedska tako ide u polufinale s drugog mjesta. Protiv koga će igrati, doznat će u srijedu nakon 20.30. Danska je osigurala polufinale, ali prvo mjesto može osvojiti i Francuska. U igri za polufinale je Island.

Najbolji je bio upravo mladi Valter Chrintz (21) koji je zabio šest golova uključujući i onaj zlatni za pobjedu, a pokisle Norvežane predvodio je Reinkind također sa šest golova. Prije dvije godine su izgubili od Hrvatske u posljednjim sekundama produžetka u polufinalu, a sada su ispustili nemoguće. Jednostavno im se zvijezde opet nisu nasmiješile.