Najpoznatiji nogometni insajder reklamirao Saudijsku Arabiju: 'Novinarstvo je izgubilo smisao'

Talijanski nogometni novinar Fabrizio Romano u utorak je na platformi X objavio promotivni video za King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre, organizaciju koju financira vlada Saudijske Arabije i odmah izazvao val kritika na društvenim mrežama. Mnogi smatraju da novinar s takvim utjecajem ne bi trebao sudjelovati u plaćenim PR kampanjama državnih institucija, posebno one čija se zemlja godinama suočava s optužbama za kršenje ljudskih prava.

Romano, koji broji 27 milijuna pratitelja na X-u, 43 milijuna na Instagramu i još 50 milijuna na TikToku i Facebooku, u videu je naveo da je centar u više od deset godina realizirao preko 4.200 projekata u 113 zemalja. Posebno je istaknuo projekt Masam, u sklopu kojeg je iz Jemena uklonjeno oko 540.000 mina, te humanitarne aktivnosti poput ugradnje kohlearnih implantata djeci i operacija sijamskih blizanaca izvedenih u Saudijskoj Arabiji.

- Novinarstvo je potpuno izgubilo smisao kada najpoznatiji nogometni novinar vodi plaćene PR kampanje za državne projekte - napisao je jedan korisnik ispod objave.

Drugi su primijetili da Romana prate zbog transfera i nogometa, a ne zbog promotivnih sadržaja. Pojedini su problematizirali samu suradnju sa Saudijskom Arabijom, državom koju Organizacija za ljudska prava redovno kritizira zbog mučenja, progona aktivista i novinara te sustava muškog skrbništva koji ograničava prava žena.

Kritičari su uočili i mogući poslovni interes iza svega. Romano redovito objavljuje ekskluzive vezane uz Cristiana Ronalda i njegov klub Al-Nassr, koji je u većinskom vlasništvu saudijskog državnog Javnog investicijskog fonda, pa se postavlja pitanje je li Romanova promotivna suradnja s državom poboljšala njegov novinarski pristup tamošnjim izvorima. Video je ionako brzo potonuo u Romanovom feedu, do srijede ujutro već ga je prekrilo 37 novih objava o transferima, ozljedama i rezultatima utakmica.