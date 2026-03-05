Obavijesti

Sport

Komentari 0
ŽESTOK NAPAD

Najpoznatiji nogometni insajder reklamirao Saudijsku Arabiju: 'Novinarstvo je izgubilo smisao'

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: 1 min
Najpoznatiji nogometni insajder reklamirao Saudijsku Arabiju: 'Novinarstvo je izgubilo smisao'
Foto: Fabrizio Romano/X

Fabrizio Romano, najpraćeniji nogometni novinar na svijetu, objavio je promotivni video za organizaciju koju financira vlada Saudijske Arabije i odmah izazvao val kritika

Admiral

Talijanski nogometni novinar Fabrizio Romano u utorak je na platformi X objavio promotivni video za King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre, organizaciju koju financira vlada Saudijske Arabije i odmah izazvao val kritika na društvenim mrežama. Mnogi smatraju da novinar s takvim utjecajem ne bi trebao sudjelovati u plaćenim PR kampanjama državnih institucija, posebno one čija se zemlja godinama suočava s optužbama za kršenje ljudskih prava.

Romano, koji broji 27 milijuna pratitelja na X-u, 43 milijuna na Instagramu i još 50 milijuna na TikToku i Facebooku, u videu je naveo da je centar u više od deset godina realizirao preko 4.200 projekata u 113 zemalja. Posebno je istaknuo projekt Masam, u sklopu kojeg je iz Jemena uklonjeno oko 540.000 mina, te humanitarne aktivnosti poput ugradnje kohlearnih implantata djeci i operacija sijamskih blizanaca izvedenih u Saudijskoj Arabiji.

FANTASTIČNI TRIO FOTO Romano uživao u društvu legendarnih hrvatskih kapetana
FOTO Romano uživao u društvu legendarnih hrvatskih kapetana

 - Novinarstvo je potpuno izgubilo smisao kada najpoznatiji nogometni novinar vodi plaćene PR kampanje za državne projekte -  napisao je jedan korisnik ispod objave.

Drugi su primijetili da Romana prate zbog transfera i nogometa, a ne zbog promotivnih sadržaja. Pojedini su problematizirali samu suradnju sa Saudijskom Arabijom, državom koju Organizacija za ljudska prava redovno kritizira zbog mučenja, progona aktivista i novinara te sustava muškog skrbništva koji ograničava prava žena.

Kritičari su uočili i mogući poslovni interes iza svega. Romano redovito objavljuje ekskluzive vezane uz Cristiana Ronalda i njegov klub Al-Nassr, koji je u većinskom vlasništvu saudijskog državnog Javnog investicijskog fonda, pa se postavlja pitanje je li Romanova promotivna suradnja s državom poboljšala njegov novinarski pristup tamošnjim izvorima. Video je ionako brzo potonuo u Romanovom feedu, do srijede ujutro već ga je prekrilo 37 novih objava o transferima, ozljedama i rezultatima utakmica.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
FOTO Ovako se smrtno bolesni Koch oprostio sa šalom Dinama
POČIVAO U MIRU

FOTO Ovako se smrtno bolesni Koch oprostio sa šalom Dinama

MUCH - Georg Koch u listopadu 2024. je pred oko 1500 ljudi imao oproštajnu humanitarnu utakmicu. Uz podršku obitelji, s kapom i šalom Dinama je izašao na teren i poručio: Svašta sam doživio, ne želim biti u prvom planu. Preminuo je u srijedu u 55. godini
Privatni život asa Hajduka: Tko su žene u životu Ante Rebića?
FOTO: OPET U FOKUSU

Privatni život asa Hajduka: Tko su žene u životu Ante Rebića?

Ante Rebić ponovno je u fokusu javnosti nakon utakmice Rijeke i Hajduka u kojoj se obrušio na suca, a obožavateljice godinama prate njegov ljubavni život o kojem se ne zna previše

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026