Pogledajte nove bolide, najveća promjena u zadnjih 39 godina

Uzbudljiva sezona i prva titula Maxa Verstappena je iza nas, pogledali ste pretjerano dramatiziranu novu sezonu 'Drive to Survivea' na Netflixu koju su prokomentirali i mnogi vozači te istaknuli da su producenti 'dobro' odradili ovaj holivudski dio, iako to i nisu trebali raditi jer je sportski dio bio dovoljno 'holivudski'.

Bilo kako bilo, iza nas je iznimno uzbudljiva sezona u kojoj su se stvari doslovno riješile u posljednjim minutama utrke, a vidjeli smo i slavno prezime Schumacher koje ćemo ponovno gledati i ove sezone u istom bolidu. Red Bull je odnio i konstruktorski naslov, ali ove sezone to, barem prema prvim prognozama, bi trebalo biti iznimno napeto.

POGLEDAJTE VIDEO: Najava nove setone Formule 1 s Antom Vetmom

Čekaju nas velike promjene u pravilima, od gotovo nemogućih pretjecanja na nekim stazama u prošloj sezoni trebali bi imati sezonu o kojoj će se bolidi ubrzati te će se zbog promjena na dizajnu bolida olakšati pretjecanja, a samim time i povećati uzbuđenja na stazi. Onu floskulu o spavanju tijekom gledanja utrke trebali bi zaboraviti jer su se u cilju boljeg utrkivanja napravile mnoge promjene na aerodinamici.

Bolidi su već na oko drugačiji nego prošle godine, mnogi su se pripremali za velike promjene i 'žrtvovali' prošlu sezonu, a neki i više od jedne sezone poput Ferrarija koji u ovoj sezoni navodno može pomrsiti planove dosadašnjim 'velikim dečkima'. Najveće su to promjene još od 1983. godine kada se bolide usporavalo jer su bili prebrzi, a sada su napravili upravo suprotno. Zadnja krila su oblija, gume se drugačije, podnice su u obliku tunela zbog boljeg protoka zraka itd., a zasigurno će nam to pomoći pri novim uzbuđenjima.

Teško je nešto predvidjeti nakon prvih testiranja u Bahreinu jer smo imali svakojake rezultate, a i oni mnogo iskusniji na ovom području od mene poput srpskih kolega iz LAP76 podcasta kažu da nakon svega - ne znamo ništa. Ako ste jedan od onih koje zanima Formula1 i volite slušati što o tome kažu oni koji znaju malo više, isplati se i poslušati mišljenje ekipe s Tribine, odnosno F1Puls portala, a o svim uzbuđenjima iz svijeta Formule 1 moći ćete čitati i na portalu 24sata u nastavku sezone. Već je u nedjelju na rasporedu prva utrka sezone u Bahreinu, a mi ćemo Vam u nastavku predstaviti sve konstruktore koji se natječu u novoj sezoni.

Mercedes

Da, Lewis Hamilton ponovno kreće u pohod na osmu titulu, ali ovaj put uz njega neće biti Valtteri Bottas, već sunarodnjak i jedan od najvećih talenata na gridu - George Russell. Njega smo već mogli gledati u bolidu Mercedesa kad je mijenjao Hamiltona koji je bio zaražen korona virusom, ali ta je epizoda upravo u Bahreinu neslavno završila nakon sad već slavne promjene guma i pogreške u boksu njemačkog tima pa je Britanac završio na devetom mjestu. No, bolid je pretrpio ozbiljne promjene i testiranja nisu prošla u najboljem tonu.

Nalaze se na trećem mjestu na predsezonskom power rankingu, a i sam Hamilton se žalio da ne vidi kako može pobijediti sa spomenutim bolidom. No, radio je to već i prošlih godina, a događalo se da Mercedesovi mehaničari dožive prosvjetljenje u posljednjih par dana prije utrke i naprave čudo od bolida. Ovaj put uz sebe nema poslušnog kolegu, već mladića željnog dokazivanja pa je pitanje hoće li se, nekim čudom, Toto Wolff u jednom trenutku možda i okrenuti Georgeu Russellu kao novom potencijalnom prvaku, ali to je baš long shot. No, prema kladionicama je, bez obzira na sve, Hamilton i dalje drugi favorit za osvajanje naslova.

Red Bull

Nakon što je Hamilton sedam godina odbijao nastupati s brojem 1 na bolidu, ove će godine to ipak napraviti Max Verstappen. Aktualni svjetski prvak iza sebe ima dobro uigraniju mašineriju koja će napraviti sve na putu prema novoj tituli, a i sam je isticao da sad ima manje pritiska jer je osvojio premijernu titulu. Pokazao je to i na testiranjima gdje je Red Bull s Verstappenom koji je u vrhu, dok se Perez još privikava na novi bolid. Ovaj put oni nikoga ne love, već su lovina, a i potpisali su Maxa do 2028. godine.

Naravno, Perez je i više nego ozbiljan vozač koji je to dokazao, a postoje određene najave da će i on biti mnogo konkurentniji ove godine. Mora biti tu da pomogne u konstruktorskom natjecanju, a Meksikanac je svjestan da je on 'timski igrač' koji si može dopustiti povremene bljeskove. Izjavio je da bi se vozačima trebao dopustiti nastup ako su zaraženi korona virusom jer nisu opasni ni za koga, ali to je već stvar o kojoj bi se dalo raspravljati o tome kako se vozači osjećaju, no o tom - potom. Christian Horner spremio je sve za novu sezonu, a i po prvi put otvoreno rekao da se ne podnosi s Totom Wolffom. No, ove godine bi mu i ostali na gridu mogli stvarati probleme.

Ferrari

Dolazimo do tima koji je odličan na testiranjima i kojemu mnogi predviđaju postolje na prvoj utrci sezone, a i u nastavku borbu za sam vrh. Charles Leclerc sazrio je i pokušat će se nositi s najboljima u bolidu koji je u posljednje dvije sezone najviše napredovao. Najavili su da će se koncentrirati na 2022., a teško da sezona može biti gora od prošle dvije. Dok ih jedni svrstavaju među ovogodišnje favorite, momčad Mattije Binotta spušta 'loptu na zemlju' jer znaju kakva bi euforija mogla nastati u Italiji ako se nešto 'zakotrlja'.

Mnogi su zavoljeli sport upravo zbog Ferrarija koji ima ogromnu bazu navijača, a oni sad mogu uživati u predstavama dvojice mladih vozača jer momčad ima odličnog drugog vozača Carlosa Sainza koji niže dobre rezultate, a između vozača iz Monaka i vozača iz Španjolske možda je i najteže utvrditi razliku jer je Sainz pokazao koliko može biti opasan, ali i koliko može donijeti u borbi na stazi. Nakon testiranja su očekivanja od Ferrarija velika, ali bolje pričekati prvu utrku da vidimo možemo li se nadati prvoj tituli od 2007. godine, a nakon petog i sedmog mjesta prošle godine, pucaju na mnogo više.

McLaren

Dok Netflix prikazuje situaciju s jedne utrke na koju je nalijepio komentar Landa Norrisa iz druge utrke kako bi dobio na dramatičnosti, u McLarenu razmišljaju o tome što će biti s Danielom Ricciardom kojemu ugovor ističe na kraju godine, a Australac se i nije dokazao u narančastom bolidu. No, prekinuo je upravo Ricciardo McLarenov post bez trijumfa od 2007. godine, ali nije ohrabrujući podatak da je njihov izravni konkurent za treće mjesto Ferrari ove godine mnogo bolji na testiranjima, a jedan od razloga je i to što je Ricciardo bio u kontaktu s korona pozitivnom osobom pa se čekaju negativni nalazi.

Nije se osjećao dobro pa je propustio i službeno fotografiranje i ostavio britanskog kolegu da jedini na gridu bude 'bez para', a djeluje kao da je momčad Zaka Browna ostala i bez kočnica jer nisu napravili neki pozitivan pomak. Naravno, sve ćemo vidjeti na prvim treninzima, kvalifikacijama i utrci, ali sudeći prema posljednjim rezultatima, nije obećavajuće. Šesto i osmo mjesto pojedinačno te četvrto među konstruktorima neće zadovoljiti McLaren ove sezone, a nekako se nadamo da bi simpatični Britanac nekim čudom mogao do prve pobjede.

Alpine

Ružičasti bolid Racing Pointa ne gledamo već neko vrijeme, ali iz Alpinea su se pobrinuli da ga ove godine gledamo jer su potpisali ugovor s BWT-om pa će i samo vozilo biti u bojama glavnog sponzora dio sezone, dio vjerojatno i u karakterističnoj plavoj. Prošle je godine na VN Mađarske slavio Esteban Ocon koji će i ove godine biti uz Fernanda Alonsa, a i oni su jedni od onih koji su 'žrtvovali' prošlu za boljitak ove sezone. Na testiranjima u Bahreinu je napredak očit, a pitanje je kako će se sve odraziti na ritam u utrci s kojim su već imali problema.

Jedini na gridu koriste Renaultov motor pa možda i skrivaju neke stvari jer drugi doslovno ne mogu do toga, ali govoriti o nekim šansama za titulu bi bilo neozbiljno. Možda ćemo vidjeti koje okršaje Alonsa i Hamiltona kao prošle godine kad je Britanac imao što za reći jer ga je Fernando usporavao, ali neka pobjeda i ne bi iznenadila nakon Oconovog pothvata, doduše i sreće, prošle godine.

AlphaTauri

Prošlih su sezona bili jedno od najugodnijih iznenađenja, ali ove bi sezone mogli imati dosta problema. Talijanski tim neće tako lako ostati na sredini, barem prema rezultatima testiranja u predsezoni, a Gaslyjeva mjesta nakon 'same kreme' u poretku je nekako teško očekivati. No, već su pokazali Pierre Gasly, ali i Yuki Tsunoda koji je doduše imao problema u drugom dijelu prošle sezone, da jako dobro znaju iskoristiti svoje prilike.

Ove će ih godine vjerojatno biti manje nego prošle, ali to samo znači da moraju iskoristiti one u pravom trenutku. Omaleni je Japanac doduše prikazan kao nekakvo 'derište' na seriji, ali izuzev par 'kamikaza' trenutaka i izlijetanja od prošle godine, pokazivao je dobre stvari u bolidu u kojem je sad iskusniji. Timska suradnja je jako dobra, a takve bi se stvari trebali i nastaviti. Valja istaknuti da Yuki odlično vozi na testiranjima, a vidjet ćemo hoće li to prenijeti na utrke.

Aston Martin

Ambicije su velike, ali je realnost drugačija. Lawrence Stroll kao da pomalo i gubi strpljenje jer njegov sin nema uspjehe kakvima su se nadali, a barem će na prvoj utrci sezone i biti bez Sebastiana Vettela kojemu bi ovo mogao biti i 'posljednji ples' u Formuli 1. Čovjek je u drugim poslovima, ima troje djece i neke druge stvari postaju bitnije. A zbog zaraze korona virusom neće ga biti u Bahreinu te moguće ni u Saudijskoj Arabiji idući tjedan, a mijenjat će ga Nico Hülkenberg.

Za razliku od nekih, Aston Martin nije imao većih problema na testiranjima, ali debelo im nedostaje brzine da bi bili konkurentni za ono što već neko vrijeme navode kao dugoročni cilj, a to je borba za postolja. Stroll je na testiranjima bio na vremenu od minute i 34 sekunde, ali dok su ostali ubrzali, on je usporio ili ostao na svom vremenu pa to i nije ohrabrujući podatak.

Williams

Što reći. Napredovali jesu, doveli Alexandera Albona iz Red Bulla koji se tako pridružio Nicholasu Latifiju i oba su vozača postavila, bar za njihov bolid, dobra vremena u Sakhiru, ali daleko je to od onog da budu konkurentni u natjecanju. Prošle je godine George Russell, koji je sad u Mercedesu, završio drugi u onoj kišnoj 'utrci' u Belgiji, a teško će se to ponoviti ove godine.

No, daleko od toga da se Latifija i Albona može u potpunosti isključiti iz borbe za bodove, jer su to oba vozača koja su slovila za velike talente, ali kao da to nikad nisu ostvarili. Na testiranjima se drže 'svog' 15. mjesta, a mogli bi ih s vremena na vrijeme vidjeti i dalje od Q3. A i 'na prvu' im novi bolidi više izgledaju kao Alpine nego li kao Williams, ali nećete ih moći zamijeniti jer je i Alpine otišao u drugu stranu.

Alfa Romeo

Završila je era Kimija Raikkonena, a nema više ni Antonija Giovinazzija, a u Alfi su odlučili napraviti vozački zaokret i dovesti bivšeg vozača Mercedesa Valtterija Bottasa, dok će uz njega biti jedini ovosezonski debitant, kineski vozač Guanyu Zhou. On je 2019. debitirao u Formuli 2, a nakon toga je bio jedan od konkurenta za titulu prošle godine i na kraju završio treći.

Što očekivati, ne znamo, ali lijepo je vidjeti spajanje mladog vozača s nekim iskusnijim od kojeg će moći ponešto naučiti, a opet je Fincu pružena prilika da pokaže što može napraviti kad se ne treba podrediti nikome. Finac je postavljao dobra vremena na testiranjima dok se Kinez još hvatao, ali gledat ćemo ih u borbi za poneki bod kroz sezonu.

Haas

Nikita Mazepin došao je na velika vrata prošle godine uz UralKali i novce svog oca kojima je Gunther Steiner uvelike financirao momčad, ali spletom okolnosti je ruski vozač morao napustiti američku momčad. Bilo je jasno da će se teško 'održati na životu' u Formuli zbog prijateljstva svog oca i ruskog predsjednika Vladimira Putina pa je otkaz bila jedina odluka koja je preostala Haasu. No, nije se dugo čekalo na zamjenu te je na staro mjesto doveden Kevin Magnussen koji je na testiranjima pokazao kako se smirio te da je u odličnoj formi.

A nije samo forma pitanje, već je i riječ o poboljšanju na bolidu jer sve bolje izgleda i sin slavnog svjetskog prvaka Michaela, Mick Schumacher. Mladi Nijemac je imao drugo vrijeme na testiranjima i dobro iskoristio dodatne sate na stazi koje je Haas dobio zbog kasnog dolaska bolida u Bahrein i krivice FIA-e. Definitivno nisu na samom začelju kao što su bile prošle godine, a K-Mag i Schumacher mogli bi činiti dobar par i donijeti osmijeh na Steinerovo lice.

Dok je prema nekim kladionicama prvi favorit Max Verstappen, ima onih koji na tu poziciju i dalje stavljaju Lewisa Hamiltona. Na trećem je mjestu Charles Leclerc, a iza njega su odmah George Russell i Carlos Sainz dok su ostali daleko od njih. Što se tiče konstruktora, veliki je favorit Mercedes, a iza njih su bok uz bok Ferrari i Red Bull. Sljedeći je McLaren, a zatim Aston Martin, Haas, i Williams, dok su najslabije rangirani AlphaTauri i Alfa Romeo.

Na rasporedu su 23 utrke, a prva je već spomenuta VN Bahreina koja kreće ove nedjelje, 20. ožujka od 16 sati na stazi u Sakhiru.