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NAJVEĆI DAN DOMAĆEG BOKSA Hrgović i Plantić istog datuma boksaju za svjetskog prvaka

Piše Domagoj Vugrinović,
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NAJVEĆI DAN DOMAĆEG BOKSA Hrgović i Plantić istog datuma boksaju za svjetskog prvaka
Foto: Ed Sykes/Reuters, Luka Stanzl/Pixsell
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Hrgović će u Londonu će protiv Itaume napasti upražnjeni IBF-ov pojas teške kategorije. Nekoliko sati poslije Plantić u LA-u protiv Martineza ide po privremeni WBC-ov naslov u supersrednjoj kategoriji

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Hrvatski boks 29. kolovoza čeka velika večer. Filip Hrgović (34 godine, 20-1) i Luka Plantić (29, 13-0) istoga će se dana boriti za svjetske titule, Hrgović u Londonu za upražnjeni IBF-ov pojas teške kategorije, a Plantić u Los Angelesu za privremeni WBC-ov naslov u supersrednjoj kategoriji. Promotor Frank Warren potvrdio je da će borba Hrgovića i Mosesa Itaume (21, 14-0) u londonskoj O2 Areni imati puno veći ulog nego što je prvotno bilo planirano. Pobjednik će postati novi IBF-ov svjetski prvak nakon što je Oleksandr Usik u lipnju napustio taj pojas.

Hrgoviću će to biti nova prilika da postane svjetski prvak. Hrvatski teškaš 2024. godine borio se protiv Daniela Duboisa za IBF-ov privremeni naslov, ali je izgubio prekidom u osmoj rundi nakon što su mu posjekotine iznad oka onemogućile nastavak meča. Sada ga čeka Itauma, jedan od najvećih talenata svjetskog boksa. Britanac je u profesionalnoj karijeri ostvario svih 14 pobjeda, od čega 12 nokautom, a čak osam protivnika završio je već u prvoj rundi.

Frank Sanchez prvotno je trebao pregovarati s Itaumom za upražnjeni pojas, ali je pristao povući se iz borbe. Zauzvrat će dobiti novčanu naknadu i zajamčenu priliku protiv pobjednika meča Hrgović - Itauma.

- Isplatili smo Sanchezu određeni iznos. Rekli smo mu da tko god pobijedi, on neće biti na gubitku i dobit će priliku boriti se za naslov protiv pobjednika - objasnio je Warren.

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Hrgović u meč ulazi nakon uvjerljive pobjede protiv Davida Allena (34, 27-9-2). Hrvatski teškaš dominirao je borbom sve dok Allenov kut u trećoj rundi nije predao meč.

Istoga dana još jedan hrvatski boksač imat će priliku napraviti najveći korak u karijeri. Neporaženi Plantić borit će se u Los Angelesu protiv Lestera Martineza (30, 20-0-1) za privremeni WBC-ov naslov u supersrednjoj kategoriji.

- Najveći izazov u karijeri. Svoje mjesto među najboljima na svijetu izborit ću protiv još neporaženog Lestera Martineza. Sve što sam radio godinama vodilo je prema ovom trenutku. Respekt protivniku, ali u ringu idem po pobjedu. I po pojas - poručio je prilikom objave meča Plantić.

Plantić ima 13 pobjeda u isto toliko profesionalnih nastupa, od čega deset prekidom. Aktualni je nositelj WBC-ova International pojasa, koji je već četiri puta uspješno obranio. Martinez također još ne zna za poraz. Tridesetogodišnji Gvatemalac ima 20 pobjeda i jedan remi, uz 16 nokauta. Jedini meč koji nije dobio bio je prošlogodišnji dvoboj protiv aktualnog WBC-ova prvaka Christiana M'Bilija, koji je završio neriješeno. Pobjednik dvoboja Plantić - Martinez trebao bi potom dobiti priliku za svjetski naslov protiv pobjednika borbe između M'Bilija i velikog Canela Alvareza.

Hrgović će tako u Londonu pokušati osvojiti IBF-ov svjetski naslov u kraljevskoj kategoriji, dok će Plantić nekoliko sati poslije u Los Angelesu krenuti po WBC-ov privremeni pojas. Hrvatski boks 29. kolovoza mogao bi dobiti čak dvojicu svjetskih prvaka.

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