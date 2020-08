Najveći pehist F1: 177 utrka bez postolja, uletio na kvalifikacije, a za utrku mu bolid nije upalio

Nakon 10 godina i 177 utrka u Formuli 1, Nijemac Nico Hülkenberg (32) nastavio je po starom - ni kriv, ni dužan dočekao je još jedan peh. Uletio je u bolid Racing Pointa umjesto Sergija Pereza (30) i tako je sve krenulo

<p>Dobio sam poziv jučer oko 16:30, sjeo sam na avion za Silverstone. Namještanje sjedala je trajalo do 2 u noći, a jutros u 8 sati je bio simulator od sat vremena. Noć je bila kratka, ali je vrijedilo, rekao je <strong>Nico Hülkenberg (32</strong>) nakon što je na kvalifikacijama za utrku na Silverstoneu završio 13. te se nadao kako bi, dok nema <strong>'Checa' Pereza</strong>, vlasnicima Racing Pointa mogao pokazati da i on još uvijek vrijedi.</p><p>I trebao je, mnogi komentatori F1 utrka nadali su se kako bi ova priča mogla imati neki bajkoviti završetak pa da Nico uspije obuzdati bolid <strong>Racing Pointa</strong> i možda dogurati do pobjedničkog postolja.</p><p>- Prava stvar je bila danas, imali smo bogat program. Imao sam nekoliko krugova, ili možda mnogo krugova, koje sam osjetio. Mislim da će moje tijelo to pokazati dan poslije - kazao je Nico ni ne sluteći što se može dogoditi.</p><p>Naime, bolid im je otkazao poslušnost prije utrke te su se nadali kako mogu krenuti iz boksa, ali nisu u Racing Pointu uspjeli popraviti podnicu pa je Nico morao pogledati Silverstone na ekranu. Prije deset je godina u Brazilu imao pole position nakon kvalifikacija, pa je na kraju utrku završio na petom mjestu, tad za volanom Williamsa. </p><p>Dvije godine kasnije je bio u odličnoj situaciji, ali je zbog incidenta s <strong>Hamiltonom </strong>dobio kaznu i završio na petom mjestu. Imao je i dvije teške nesreće, 2018. u Belgiji kad je katapultirao <strong>Fernanda Alonsa </strong>iznad<strong> Charlesa Leclerca, </strong>te godinu kasnije kad je u Hockenheimu završio pokraj staze u 40. krugu.</p><p>Spominjao se i njegov mogući dolazak u Red Bull u 2019., ali to se nije dogodilo. Na to su mjesto uzeli <strong>Alexandera Albona</strong> (24), a Nico je ostao bez angažmana. Sad je imao priliku dokazati se, a nije uspio i to ne svojom krivicom. Možda će imati i još jednu, ako se do nadolazećeg vikenda Sergio Perez ne uspije oporaviti. Tri je puta završio četvrti, a zadnji je put to bilo 2016. u bolidu<strong> Force Indie</strong>.</p>