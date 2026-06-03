Muhammad Ali umro je prije 10 godina. Smatrali su ga najvećim u 20. stoljeću, uzela ga je bolest

Najveći boksač svih vremena Muhammad Ali rodio se kao Cassius Marcellus Clay, Jr. 17. siječnja 1942. u gradu Louisvilleu u američkoj saveznoj državi Kentucky. Preminuo je na današnji dan 2016. u 75. godini nakon duge borbe s Parkinsonovom bolešću.

Spušten gard i brzo kretanje

Boksom se počeo baviti s 12 godina. Karakterizirao ga je netipičan način borbe, spušten gard i brzo kretanje. Nije dugo čekao na prvi veliki trijumf. Na Olimpijskim igrama 1960. u Rimu osvojio je zlato u lako-teškoj kategoriji, a samo dvije godine potom osvojio je profesionalnu titulu svladavši Sonnyja Listona. I ta borba, kao i revanš dvije godine poslije, pripale su mu na kontroverzan način, zbog Listonovih čudnih poteza.

Obrat na islam i odbijanje odlaska u Vijetnam

Nedugo nakon obrane naslova Cassius Clay, pod utjecajem crnačke sekte "Nacija islama", obratio se na islam i prvotno promijenio ime u Cassius X. Vođa sekte uskoro mu je dao novo ime, Muhammad Ali. To razdoblje Alijeva života obilježila je i borba sa zakonom jer je odbio regrutaciju za Vijetnamski rat. Vlast mu je stoga oduzela titulu i prekinuo je karijeru na tri godine.

Napao Fraziera i izgubio

Muhammad je ponovno dobio licenciju 1970., a godinu potom Vrhovni sud ukinuo mu je presudu kojom je osuđen zbog odbijanja vojne službe. Napao je naslov protiv Joea Fraziera 1971. u meču prozvanom "borbom stoljeća". Izgubio je, ali mu je uzvratio tri godine poslije i izborio meč za titulu protiv Georgea Foremana u Zairu (današnji DR Kongo).

The Rumble in the Jungle

Ali je pobjedonosno zaključio meč poznat kao "grmljavinu u džungli" (The Rumble in the Jungle) i uspješno branio pojas u deset navrata. Padali su Chuck Wepner, Ron Lyle, Joe Bugner, još jednom Fraizer, Jean-Pierre Coopman, Jimmy Young, Richard Dunn, Ken Norton, Alfredo Evangelista, Earnie Shavers.

Poraz od Spinksa

Leon Spinks nanio mu je treći profesionalni poraz u veljači 1978. i uzeo teškaški naslov kojega je vratio u revanšu iste godine. No bila mu je to posljednja pobjeda u karijeri. Larry Holmes oduzeo mu je pojas dvije godine poslije, a neuspješan povratak imao je u prosincu 1981. protiv Trevora Berbicka na Bahamima.

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Tri godine nakon umirovljenja saznao da ima Parkinsonovu

Vrlo brzo nakon boksačke karijere Ali je obolio od Parkinsonove bolesti koja je oštetila njegov živčani sustav i zbog koje je imao probleme u govoru i kretanju i rijetko se pojavljivao u javnosti. Novinari Bilda 2009. proglasili su ga najvećim sportašem svih vremena, a u jednom ispitivanju javnog mnijenja u Italiji izabrali su ga za najvećeg sportaša 20. stoljeća. Preminuo je 3. lipnja 2016. u Scottsdaleu u Arizoni nakon respiratornih problema i septičkog šoka.