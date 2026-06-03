Muhammad Ali pobijedio je u 56 od 61 profesionalnog meča, od čega je 37 slavlja bilo nakon nokauta. Vladao je boksom u 1970-im godinama i izgradio statut najveće sportske legende prošlog stoljeća
Muhammad Ali umro je prije 10 godina. Smatrali su ga najvećim u 20. stoljeću, uzela ga je bolest
Najveći boksač svih vremena Muhammad Ali rodio se kao Cassius Marcellus Clay, Jr. 17. siječnja 1942. u gradu Louisvilleu u američkoj saveznoj državi Kentucky. Preminuo je na današnji dan 2016. u 75. godini nakon duge borbe s Parkinsonovom bolešću.
Spušten gard i brzo kretanje
Boksom se počeo baviti s 12 godina. Karakterizirao ga je netipičan način borbe, spušten gard i brzo kretanje. Nije dugo čekao na prvi veliki trijumf. Na Olimpijskim igrama 1960. u Rimu osvojio je zlato u lako-teškoj kategoriji, a samo dvije godine potom osvojio je profesionalnu titulu svladavši Sonnyja Listona. I ta borba, kao i revanš dvije godine poslije, pripale su mu na kontroverzan način, zbog Listonovih čudnih poteza.
Obrat na islam i odbijanje odlaska u Vijetnam
Nedugo nakon obrane naslova Cassius Clay, pod utjecajem crnačke sekte "Nacija islama", obratio se na islam i prvotno promijenio ime u Cassius X. Vođa sekte uskoro mu je dao novo ime, Muhammad Ali. To razdoblje Alijeva života obilježila je i borba sa zakonom jer je odbio regrutaciju za Vijetnamski rat. Vlast mu je stoga oduzela titulu i prekinuo je karijeru na tri godine.
Napao Fraziera i izgubio
Muhammad je ponovno dobio licenciju 1970., a godinu potom Vrhovni sud ukinuo mu je presudu kojom je osuđen zbog odbijanja vojne službe. Napao je naslov protiv Joea Fraziera 1971. u meču prozvanom "borbom stoljeća". Izgubio je, ali mu je uzvratio tri godine poslije i izborio meč za titulu protiv Georgea Foremana u Zairu (današnji DR Kongo).
The Rumble in the Jungle
Ali je pobjedonosno zaključio meč poznat kao "grmljavinu u džungli" (The Rumble in the Jungle) i uspješno branio pojas u deset navrata. Padali su Chuck Wepner, Ron Lyle, Joe Bugner, još jednom Fraizer, Jean-Pierre Coopman, Jimmy Young, Richard Dunn, Ken Norton, Alfredo Evangelista, Earnie Shavers.
Poraz od Spinksa
Leon Spinks nanio mu je treći profesionalni poraz u veljači 1978. i uzeo teškaški naslov kojega je vratio u revanšu iste godine. No bila mu je to posljednja pobjeda u karijeri. Larry Holmes oduzeo mu je pojas dvije godine poslije, a neuspješan povratak imao je u prosincu 1981. protiv Trevora Berbicka na Bahamima.
Tri godine nakon umirovljenja saznao da ima Parkinsonovu
Vrlo brzo nakon boksačke karijere Ali je obolio od Parkinsonove bolesti koja je oštetila njegov živčani sustav i zbog koje je imao probleme u govoru i kretanju i rijetko se pojavljivao u javnosti. Novinari Bilda 2009. proglasili su ga najvećim sportašem svih vremena, a u jednom ispitivanju javnog mnijenja u Italiji izabrali su ga za najvećeg sportaša 20. stoljeća. Preminuo je 3. lipnja 2016. u Scottsdaleu u Arizoni nakon respiratornih problema i septičkog šoka.
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