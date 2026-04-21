Nakon afere u Savezu od 30 milijuna eura, neki naši skijaši sami će si morati plaćati sezonu!

Nakon velikih potresa u Hrvatski skijaški savez, koji su kulminirali otkrivanjem teških financijskih nepravilnosti i istragom protiv bivšeg čelnika Vedran Pavlek, Savez je krenuo u reorganizaciju i postavljanje novih temelja za budućnost.

Na dvjema sjednicama alpskog odbora, održanima sredinom travnja, izabrano je novo vodstvo reprezentacije za razdoblje 2026–2030. Za direktora je imenovan Goran Rački, dok je funkciju predsjednika alpskog odbora preuzeo Ivan Vučinić. Time je započeo proces promjena koji bi trebao stabilizirati sustav nakon razdoblja ozbiljnih potresa.

Istodobno je definiran i sastav reprezentacija za sezonu 2026/27, uz značajnu novost - dio sportaša morat će u potpunosti ili djelomično sam financirati svoje programe. U A reprezentaciji predvode Zrinka Ljutić i Leona Popović u ženskoj konkurenciji, odnosno Filip Zubčić i Samuel Kolega u muškoj, dok će Istok Rodeš program financirati samostalno.

Niže selekcije također su popunjene, a među imenima se ističu Pia Vučinić, Tvrtko Ljutić te niz mladih skijaša koji će svoj razvoj nastaviti uz različite modele financiranja. Promjene su zahvatile i stručni stožer. Mirko Kvastek prelazi u žensku A reprezentaciju, dok u muškoj A vrsti ostaje Sergej Komarov kao trener za veleslalom. Otvoreno je nekoliko važnih pozicija, uključujući trenera slaloma i glavnog fizioterapeuta, što dodatno potvrđuje da je riječ o prijelaznom razdoblju. Promjena financijske strukture posljedica je otkazivanja nekoliko sponzorstava, a jedna od najvećih je ono Hrvatske pošte koja više neće podupirati skijaše.

Ipak, sve ove promjene nisu došle same od sebe. One su izravna posljedica jedne od najvećih afera u hrvatskom sportu, u kojoj je, prema dosadašnjim saznanjima, iz Saveza izvučeno oko 30 milijuna eura. Istragu vodi USKOK, koji paralelno s internom kontrolom Saveza prikuplja dokaze i ispituje velik broj svjedoka.

Prema nalazima interne istrage, novac se godinama izvlačio putem lažnih faktura, njih desetak do petnaest godišnje, i to u razdoblju kada je Savez imao stabilnu likvidnost. Osumnjičena šefica knjigovodstva razdvajala je iznose na više računa za usluge koje su navodno obavljene u inozemstvu, nakon čega bi se gotovina vraćala u Hrvatsku. Tim novcem potom su se podmirivale obveze prema zaposlenicima i vanjskim suradnicima, uključujući dodatke na plaće, službena putovanja i troškove boravka u inozemstvu.

U središtu afere nalazi se upravo Pavlek, nekadašnji ključni operativac Saveza, koji je trenutačno nedostupan hrvatskim vlastima. Za njim je raspisan europski uhidbeni nalog i međunarodna tjeralica, a Interpol je u potragu uključio više država. Prema dostupnim informacijama, Pavlek je napustio Turska i preko Kazahstan nestao iz dosega istražitelja.