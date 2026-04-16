SUCI ZA 30. KOLO HNL-A

Nakon Dinama, Kolarić sudi i Hajduku. Evo kome je pripao derbi kola Dinamo - Rijeka

Piše Davor Kovačević,
Nakon Dinama, Kolarić sudi i Hajduku. Evo kome je pripao derbi kola Dinamo - Rijeka
Od 17:45 u petak Slaven Belupo u Koprivnici dočekuje Hajduk, a glavni sudac bit će Patrik Kolarić, koji je u ponedjeljak sudio Vukovar - Dinamo. U VAR sobi su Fran Jović i Vedran Đurak

Admiral

U petak i subotu na rasporedu je 30. kolo HNL-a. U petak će se igrati čak tri utakmice, u subotu dvije. Razlog je što sljedeći tjedan donosi kolo u sredini tjedna, odnosno i za vikend.

Gorica i Lokomotiva u petak igraju od 15:30, taj će dvoboj suditi Antonio Melnjak iz Rijeke. U VAR sobi bit će Dario Bel i Ivan Matić.

SPLIĆANI IDU U KOPRIVNICU Hajduk bez važnih igrača kod Slavena. Garcia: Razgovarao sam sa sportskim direktorom
Hajduk bez važnih igrača kod Slavena. Garcia: Razgovarao sam sa sportskim direktorom
UOČI VARAŽDINA Radotić o promjenama: Osijek je privatan, svi smo mi u izlogu
Radotić o promjenama: Osijek je privatan, svi smo mi u izlogu

Od 17:45 Slaven Belupo u Koprivnici dočekuje Hajduk, a glavni sudac bit će Patrik Kolarić, koji je u ponedjeljak sudio Vukovar - Dinamo. U VAR sobi su Fran Jović i Vedran Đurak.

Nogometni petak zaključit će Osijek i Varaždin na Opus Areni (20:15), HNS je delegirao Ivana Vukančića iz Benkovca. Za VAR-om će sve nadgledati Ivan Vučković i Dario Kulušić.

Derbi kola igra se u subotu na Maksimiru, gdje Dinamo dočekuje Rijeku od 16 sati. Pravdu će dijeliti Patrik Pavlešić iz Duge Rese. U VAR-u su Mario Zebec i Luka Kurtović.

Kolo zaključuju Istra i Vukovar u subotu od 18:45, sudi Ante Čulina iz Zagreba. Ivan Bebek i Ante Čuljak su VAR, odnosno AVAR suci.

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO U ovoj palači Ronaldo živi sa zaručnicom Georginom u Rijadu. Vrijedi 14 milijuna eura
NE FALI NI PTIČJEG MLIJEKA

FOTO U ovoj palači Ronaldo živi sa zaručnicom Georginom u Rijadu. Vrijedi 14 milijuna eura

Cristiano Ronaldo produžio je ugovor s Al Nassrom do 2027. godine i maksimalno iscijedio svog poslodavca. Uz plaću i razne bonuse, zaradit će oko pola milijarde eura! Uz to je dobio i privatni avion, 16 ljudi koji će raditi za njega, 15 posto vlasništva u klubu i bit će ambasador Svjetskog prvenstva 2036. godine. Legendarni Portugalac i njegova obitelj ostaju živjeti u Rijadu, a nedavno su uselili u novu vilu
Fatalna pravnica na Rujevici je mamila poglede. Gdje je sad?
FOTO: VATRENA ŠPANJOLKA

Fatalna pravnica na Rujevici je mamila poglede. Gdje je sad?

Francuski veznjak Nais Djouahra ljetos je napustio Rijeku po isteku ugovora i otišao u Portugal bez odštete. S njim je i njegova djevojka Yasmina, zaljubljenica u životinje, putovanja i zdrav život

