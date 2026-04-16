Nakon Dinama, Kolarić sudi i Hajduku. Evo kome je pripao derbi kola Dinamo - Rijeka

U petak i subotu na rasporedu je 30. kolo HNL-a. U petak će se igrati čak tri utakmice, u subotu dvije. Razlog je što sljedeći tjedan donosi kolo u sredini tjedna, odnosno i za vikend.

Gorica i Lokomotiva u petak igraju od 15:30, taj će dvoboj suditi Antonio Melnjak iz Rijeke. U VAR sobi bit će Dario Bel i Ivan Matić.

Od 17:45 Slaven Belupo u Koprivnici dočekuje Hajduk, a glavni sudac bit će Patrik Kolarić, koji je u ponedjeljak sudio Vukovar - Dinamo. U VAR sobi su Fran Jović i Vedran Đurak.

Nogometni petak zaključit će Osijek i Varaždin na Opus Areni (20:15), HNS je delegirao Ivana Vukančića iz Benkovca. Za VAR-om će sve nadgledati Ivan Vučković i Dario Kulušić.

Derbi kola igra se u subotu na Maksimiru, gdje Dinamo dočekuje Rijeku od 16 sati. Pravdu će dijeliti Patrik Pavlešić iz Duge Rese. U VAR-u su Mario Zebec i Luka Kurtović.

Kolo zaključuju Istra i Vukovar u subotu od 18:45, sudi Ante Čulina iz Zagreba. Ivan Bebek i Ante Čuljak su VAR, odnosno AVAR suci.