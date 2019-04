Suci idu u toplice u Sv. Martin nakon napada u Pušćinama...

Nisam bio blizu tog mjesta događaja, pa ne znam što se to konkretno događalo, kaže nam trener NK Pušćine Rade Herceg. Na utakmici Četvrte nogometne lige Čakovec - Varaždin koju je Polet iz Svetog Martina na Muri dobio s 5-0 u gostima u Pušćinama 54-godišnjak je priveden jer je napao suce. Vrijeđao je i policiju koja ga je uspjela svladati tek upotrebom suzavca, a neslužbeno smo doznali da je riječ o predsjedniku domaćeg kluba.

U Pušćinama su ogorčeni suđenjem Dine Kramara koji je u prvom poluvremenu isključio domaćeg igrača, a gostima je dosudio tri penala.

- Suđenje? Evo, sada sam pregledao snimku, sudac je sudio loše, ali trebamo i mi biti realni, Polet je objektivno puno bolja momčad, a mi nismo igrali kako smo se dogovorili. I prije svega uzroke visokog poraza trebamo tražiti u sebi. Ne možemo se vaditi na suđenje i nekakve krađe - kaže Herceg.

Ipak, do tih nereda je došlo zbog "lošeg suđenja", pa što se tu tučno događalo na terenu?

- Bilo je tu svega, 'ajmo ovako. Prvi gol je za mene malo dvojben, kod drugoga se mogao suditi prekršaj na našem vrataru, tu je bio buket igrača, a ipak je on na loptu išao u svom petercu. Lopta se odbila, već prešla gol-liniju, pa ju je naš igrač izvadio rukom. Sudac nije priznao gol, već je dosudio penal, a i isključio našeg igrača. I tu je priči bio kraj.

Rade Herceg nastavlja...

- A onda se sudac malo pogubio, kod trećeg gola je prvo dosudio prekršaj za nas, njihovi igrači su se nešto bunili, pa je promijenio odluku i oni su nam na brzinu zabili gol. A za 4-0 smo opet primili iz penala, iako je faul bio izvan 16 metara. Ali opet, tu je već sve bilo gotovo. Želim biti realan, Polet je bolja momčad, mi od prve minute nismo igrali kako je trebalo. I sve je palo u vodu nakon tog isključenja u 26. minuti, sve otišlo u drugom smjeru.

'Polet ipak ima poguranac, mi smo igrali srcem, a ne glavom'

Zar je takva razlika između Pušćina i Poleta?

- Polet je sigurno kvalitetnija i spremnija momčad od nas, tamo se ipak puno više trenira. Dobra su momčad, a čini mi se kako imaju i mali vjetar u leđa. Oni u Svetom Martinu imaju i toplice, a tu kruže svakakve priče, pa da i suci tamo često odlaze na Wellness. Gledajte, ja sam u NK Pušćine 10 dana, tek sam stigao ovdje i teško je to sve posložiti na brzinu.

Rijetki su ljudi iz nogometa koji u ovakvoj situaciji, kada je protiv vas dosuđeno tri penala i jedno isključenje, krivnju ne traže u sucima...

- Samo pokušavam biti realan, suđenje je bilo kakvo je bilo. Ali, na to se mi ne smijemo vaditi. Ma jedan naš igrač je igrao zadnju utakmicu, bila mu je to oproštaljka od nogometa, bio je kapetan, dobio cvijeće, a svi su mu igrači rekli 'idemo se sada boriti za tebe'. To je OK, ali nogomet se treba igrati glavom, a ne srcem. Mi smo igrali srcem, nismo se držali dogovora i ispalo je kako je ispalo - završio je Herceg.