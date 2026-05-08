Nantes ispao u drugu ligu: Ni Halilhodžić ih nije mogao spasiti

Piše HINA, Bruno Lukas,
Foto: YVES HERMAN/REUTERS

Nantes je nakon poraza od Lensa 1-0 u 33. kolu Ligue 1 službeno ispao u drugu francusku ligu. Halilhodžićeva momčad s 23 boda nije imala snage zaustaviti ispadanje

Nogometaši Lensa ostali su u utrci za prvaka Francuske pobijedivši u prvoj utakmici 33. kola Ligue 1 pred svojim navijačima Nantes s minimalnih 1-0. Večerašnjim porazom Nantes (23 boda) se pridružio Metzu (16) kao budući drugoligaš. Iskusni trener Vahid Halilhodžić (73) preuzeo je klub u ožujku, ali nije uspio preokrenuti formu Nantesa.

Pogodak vrijedan tri boda postigao je 16-godišnji portugalski veznjak Mezian Soares u 79. minuti, a ovo mu je bio debitantski nastup u prvoj momčadi. 

Lens je došao na tri boda zaostatka za Paris Saint-Germainom, no pariška momčad ima za odigrati još tri utakmice, a Lens još dvije. Među njima je i međusobni obračun ovih momčadi koji će biti odigran u Lensu 13. svibnja, a PSG će u nedjelju ugostiti Brest.

PSG ima 70 bodova, a Lens 67. U borbi za Ligu prvaka su Lyon (60), Lille (58), Rennes (56), a mali su izgledi da se može uključiti i Monaco (54). Na drugom kraju tablice, Auxerre (28 bodova) će pokušati izbjeći razigravanje za ostanak, a u opasnosti su Nica (31) i Le Havre (32).

