Napadač Vukovara odmah je iza Belje, a lovi bizaran rekord...

Osijek: SuperSport HNL, 21. kolo, HNK Vukovar 1991 - NK Istra 1961 | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Jakov Puljić ove sezone zabio je 14 golova, a može srušiti poprilično bizaran rekord. Naime, može postati najbolji strijelac neke momčadi koja ja ispala iz lige. Vukovar je zadnji, a za rekord mu trebaju četiri gola

Admiral

Vukovar je u subotu kod Slaven Belupa odigrao 2-2 u 32. kolu HNL-a. Momčad Tomislava Stipića ostala je sedam bodova iza Osijeka te za spas ima još jako malo vremena. Do kraja će Osijek i Vukovar odigrati još četiri utakmice, kao i međusobnu utakmicu iduće kolo. Najsvjetlija točka Vukovara je napadač Jakov Puljić (32) koji je u lovu na bizaran HNL rekord.

Vinkovci: HNK Vukovar 1991 i HNK Rijeka u sedmom kolu Prve HNL | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Naime, raspucani Vinkovčanin na putu je da postane najbolji strijelac momčadi koja će ispasti iz lige. Za sada taj rekord drži Igor Pamić igrajući za Pazinku u sezoni 1993./1994., kad je zabio 18 komada. Pazinka je tad bila 15. od 18 klubova. Rekord najboljeg strijelca neke momčadi koja je završila posljednje plasirana drži Ivica Olić, koji je u sezoni 2000./2001. zabio 16 za Marsoniju. Puljić je na 14 golova, a Vukovar najizgledniji putnik za drugu ligu te bi do kraja bi Puljić mogao prestići legendarnog Pamića.

Puljić je odigrao 27 utakmica ove sezone, a od svojih 14 golova, pet zabio iz penala te svakih 170 minuta postigne gol. Zanimljivo je i da je on drugi najbolji strijelac HNL-a. Ispred njega je nedodirljivi Dion Drena Beljo s 28, a iza njega je Toni Fruk s 11. Također, Puljić je drugi po očekivanim golovima u odnosu na prilike (xG). 

Statistika Jakova Puljića.

Foto: Sofascore za 24sata

Puljić je u Vukovar stigao na početku sezone kao slobodan igrač, a prije toga je igrao za mađarski Puskas AFC. U karijeri je još igrao za Jagielloniju, Inter Zaprešić, Rijeku, Lokomotivu i Cibaliju. Najviše je zabijao za Cibaliju, 24 puta u 88 utakmica.

