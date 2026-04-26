Napadač Vukovara odmah je iza Belje, a lovi bizaran rekord...

Vukovar je u subotu kod Slaven Belupa odigrao 2-2 u 32. kolu HNL-a. Momčad Tomislava Stipića ostala je sedam bodova iza Osijeka te za spas ima još jako malo vremena. Do kraja će Osijek i Vukovar odigrati još četiri utakmice, kao i međusobnu utakmicu iduće kolo. Najsvjetlija točka Vukovara je napadač Jakov Puljić (32) koji je u lovu na bizaran HNL rekord.

Naime, raspucani Vinkovčanin na putu je da postane najbolji strijelac momčadi koja će ispasti iz lige. Za sada taj rekord drži Igor Pamić igrajući za Pazinku u sezoni 1993./1994., kad je zabio 18 komada. Pazinka je tad bila 15. od 18 klubova. Rekord najboljeg strijelca neke momčadi koja je završila posljednje plasirana drži Ivica Olić, koji je u sezoni 2000./2001. zabio 16 za Marsoniju. Puljić je na 14 golova, a Vukovar najizgledniji putnik za drugu ligu te bi do kraja bi Puljić mogao prestići legendarnog Pamića.

Puljić je odigrao 27 utakmica ove sezone, a od svojih 14 golova, pet zabio iz penala te svakih 170 minuta postigne gol. Zanimljivo je i da je on drugi najbolji strijelac HNL-a. Ispred njega je nedodirljivi Dion Drena Beljo s 28, a iza njega je Toni Fruk s 11. Također, Puljić je drugi po očekivanim golovima u odnosu na prilike (xG).

Puljić je u Vukovar stigao na početku sezone kao slobodan igrač, a prije toga je igrao za mađarski Puskas AFC. U karijeri je još igrao za Jagielloniju, Inter Zaprešić, Rijeku, Lokomotivu i Cibaliju. Najviše je zabijao za Cibaliju, 24 puta u 88 utakmica.