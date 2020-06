Napisala sam knjigu o voljenom Liverpoolu, inspirirao me Dalić. Naslov ćemo slaviti u Mostaru

Hercegovka rodom iz Rame, knjigu o kultnom klubu s Anfielda predstavila je u studenom prošle godine u Mostaru. Knjiga ima više od 300 stranica, a može se kupiti po cijeni od 120 kuna. Predgovor je napisao Lovren

<p>You'll never walk alone, to je sveti stih za sve navijače Liverpoola diljem svijeta. Baš se tako u prijevodu na naš jezik, zove knjiga <strong>Adrijane Prskalo</strong> (32). Hercegovka rodom iz Rame, koja sad živi u <strong>Mostaru,</strong> u tom je gradu u studenom prošle godine predstavila knjigu Nikada nećeš hodati sam.</p><p>- Liverpool obožavam godinama, a nakon što sam pročitala knjigu Rusija naših snova od <strong>Zlatka Dalića,</strong> dobila sam ideju da i ja napišem knjigu o voljenom klubu. Knjigu o Svjetskom prvenstvu u Rusiji sam pročitala u dan-dva - počinje svoju priču Adrijana i nastavlja:</p><p>- Lani je Liverpool imao veliku prednost ispred <strong>Manchester Cityja</strong>, a kad je City izgubio jednu utakmicu u siječnju, odlučila sam da je vrijeme da krenem pisati. Mislila sam, to je ta godina, napokon ćemo uzeti naslov u Engleskoj, a onda se sve promijenilo. Zbog toga jedno vrijeme nisam imala motiva da pišem, a onda se dogodio preokret protiv <strong>Barcelone</strong>, pobjeda protiv Tottenhama u finalu Lige prvaka i opet sam počela pisati.</p><h2><strong>Pogledajte video: Proslava naslova prvaka</strong></h2><h2>'Lovren je napisao predgovor, nekad sredi ulaznicu'</h2><p>Knjigu je predstavila u studenom 2019. godine u <strong>Mostaru</strong>, zatim je predstavljena i u Zagrebu. Na predstavljanje knjige u Mostar došli su i roditelji <strong>Dejana Lovrena</strong>, a on se javio porukom. </p><p>- Lovren je napisao <strong>predgovor </strong>knjige, urednik i lektor je profesor <strong>Ivo Čolak</strong>. Bilo je planirano da se knjiga predstavi i u Srbiji, Makedoniji i Crnoj Gori, ali je korona poremetila planove. To će morati još pričekati - kaže Adrijana, kojoj je u četvrtak bio poseban dan. Njezin voljeni klub je nakon 30 godina čekanja osvojio naslov engleskog prvaka.</p><p>- Nisam očekivala titulu u četvrtak, već tek idući tjedan nakon derbija sa Cityjem. Bila sam mrtva umorna jer sam taj dan došla u Međugorje povodom 39. godišnjice Gospinog ukazanja. Iz <strong>Rame </strong>nas je gotovo pedeset pješice više od 120 kilometara hodalo do Međugorja. Navečer sam legla, a onda su u grupu krenule stizati poruke. Još malo i naslov je naš, kad smo ga i službeno osvojili, obukla sam dres i otišla proslaviti naslov s prijateljima Shankly's Pub u Mostaru - objašnjava simpatična dama pa dodaje:</p><p>- To je <strong>službeno okupljalište</strong> nas navijača Liverpoola u Hercegovini. Feštu ćemo napraviti i na kraju sezone, a porukom nam se preko Instagrama javio i Dejan Lovren - rekla nam je Adrijana Prskalo, koja je Liverpool gledala po Europi.</p><p>- Bila sam na nekoliko utakmica u Ligi prvaka u gostima, a četiri sam puta išla na domaće utakmice. Nekad s ulaznicama pomogne i Lovren, ali njega zove puno ljudi, pa se za ulaznice probamo snaći sami - kaže Adrijana, koja se za kraj još malo vratila na knjigu Nikada nećeš hodati sam.</p><p>- Knjiga ima više od 300 stranica, a može se kupiti za 120 kuna - dodala je ova strastvena navijačica "redsa". </p>