Napokon je dogovorena 'Bitka za Britaniju'! Joshua i Fury ući će u ring krajem ove godine

Jedan od najiščekivanijih mečeva u povijesti teške kategorije napokon je dogovoren! Tyson Fury i Anthony Joshua potpisali su ugovore za međusobni obračun koji bi se trebao održati krajem 2026. godine. Vijest je prvi plasirao Ring Magazine, a dodatno su je potvrdili ugledni novinar Mike Coppinger te promotor Eddie Hearn. Prema dostupnim informacijama, borba će se emitirati na platformi Netflix.

Iako točan datum i lokacija još nisu službeno potvrđeni, organizaciju predvodi saudijski sportski moćnik Turki Alalshikh. Kao potencijalne lokacije spominju se londonski Wembley Stadium i dublinski Croke Park, no konačna odluka tek se očekuje. Prije nego što uđe u ring s Furyjem, Joshua će 25. srpnja u Rijadu odraditi pripremni meč protiv Kristian Prenga. Riječ je o borcu solidnog omjera, ali bez velikih pobjeda protiv elite, pa se očekuje da će Britancu poslužiti kao uvod u najveći izazov karijere.

Joshua se vraća nakon teškog razdoblja obilježenog prometnom nesrećom u kojoj je izgubio dvojicu bliskih prijatelja. U međuvremenu je potpisao višeborbeni ugovor sa Saudijskom Arabijom i naglasio da se postupno vraća u vrhunsku formu.

Dugi put do konačnog dogovora

Pregovori između Furyja i Joshue traju gotovo desetljeće. Njihov potencijalni okršaj bio je najbliže realizaciji 2021. godine, kada su obojica držali najvažnije svjetske pojaseve. Međutim, pravni spor omogućio je Deontayu Wilderu treći meč s Furyjem, dok je Joshua u međuvremenu izgubio titule od Oleksandra Usika, koji je kasnije dvaput pobijedio i Furyja.

Obojica su se nakon toga suočila s padom forme i porazima, no i dalje ostaju među najvećim imenima svjetskog boksa. Fury se nedavno vratio pobjedom nad Arslanbek Makhmudov, dok Joshua pokušava ponovno uhvatiti kontinuitet.

Iako dio javnosti smatra da borba dolazi prekasno, interes za ovaj svebritanski okršaj ostaje ogroman. Bez obzira na to, nema dvojbe da će Fury i Joshua prirediti jedan od najvećih sportskih događaja godine.