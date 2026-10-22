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Naprijed, Ilija! Evo gdje gledati Kovtuna u finalu 'kraljevske' discipline Svjetskog prvenstva

Piše Davor Kovačević,
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Naprijed, Ilija! Evo gdje gledati Kovtuna u finalu 'kraljevske' discipline Svjetskog prvenstva
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Zagreb: Finale u preči na Europskom prvenstvu u gimnastici 2026. | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Rođeni Ukrajinac s prebivalištem u Osijeku na ručama je imao drugu najbolju ocjenu u kvalifikacijama (14.900), dok je u višeboju u šest sprava skupio 83.099, što mu je donijelo šesto mjesto u kvalifikacijskom poretku

Admiral

Ilija Kovtun (23) u četvrtak će imati prvu priliku osvojiti prvu svjetsku medalju za Hrvatsku. Europski gimnastički prvak u višeboju i na ručama iz Zagreba (19:30, HRT 2) danas će biti jedan od 24 finalista u višeboju na Svjetskom prvenstvu u Rotterdamu. Kovtun je proteklih dana odradio kvalifikacije, uz višeboj, plasirao se i u nedjeljno finale na ručama, najbolje mu discipline, a ostao je prva rezerva na parteru.

HRVATSKI GIMNASTIČAR Ilija Kovtun u finalu Svjetskog prvenstva u dvije discipline
Ilija Kovtun u finalu Svjetskog prvenstva u dvije discipline

Rođeni Ukrajinac s prebivalištem u Osijeku na ručama je imao drugu najbolju ocjenu u kvalifikacijama (14.900), dok je u višeboju u šest sprava skupio 83.099, što mu je donijelo šesto mjesto u kvalifikacijskom poretku kraljevske gimnastičke discipline.

Zagreb: Finale u preči na Europskom prvenstvu u gimnastici 2026.
Zagreb: Finale u preči na Europskom prvenstvu u gimnastici 2026. | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Sve je prošlo dobro u kvalifikacijama. Trenerica (Irina Gorbačeva, nap. a.) i ja smo zadovoljni. Nažalost, bilo je nekoliko manjih pogrešaka u kvalifikacijama, ali imali smo vremena da ih ispravimo i još se bolje pripremimo za finale višeboja - poručio je Kovtun, koji je u dresu Ukrajine osvojio dvije svjetske medalje, srebrnu i brončanu u višeboju.

U Rotterdamu je, pak, bio jedini hrvatski muški predstavnik, a nastupile su i četiri hrvatske gimnastičarke: Tijana Korent (preskok), Tina Zelčić (greda), Mila Prpić (višeboj) i Sofia Mešter (dvovisinske ruče), no nijedna nije izborila finale. 

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