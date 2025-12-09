Napustio Varaždin pa ga osudili za trgovinu drogom: 'Liječio se u UK-u. Zvali smo ga da se vrati'

Thierry Nevers osuđen je u Ujedinjenom Kraljevstvu na tri godine zatvora zbog trgovine drogom. Bivši igrač Varaždina otvoreno se na društvenim mrežama hvalio kriminalnim radnjama, nimalo suptilno. U hrvatski klub stigao je prošle sezone nakon što je prošao školu West Hama te nastupao za Newport, Bradford i moldavski Sheriff.

Ipak, nije se naigrao, a nakon samo 66 minuta u dresu Varaždinaca klub je raskinuo ugovor. Kako smo pisali u ponedjeljak, igrač je zanemario klupske obveze, zbog čega su mu krajem sezone dali papire. Iako je slobodan igrač, na slobodi nije i neće biti neko vrijeme.

Povodom uhićenja i netočnih navoda dijela medija oglasio se i klub, koji je priopćenjem objasnio kako su se rastali s Neversom, koji je za Varaždin napustio dvaput. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Nastavno na netočne informacije koje su se pojavile u pojedinim medijima, NK Varaždin naglašava da igrač Thierry Odaine Nevers službeno nije član kluba od 30. svibnja 2025., nakon što je klub jednostrano raskinuo ugovor, na štetu igrača.

Velika Gorica: Gorica i Varaždin sastali se u 1. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Nevers je s klubom imao sklopljen profesionalni ugovor od 1. srpnja 2024., a zbog ozljede je započeo rehabilitaciju u Varaždinu. Potom je, na vlastito inzistiranje, početkom 2025. nastavio rehabilitaciju u Ujedinjenom Kraljevstvu. Tijekom tog razdoblja igrač se nije odazivao na pozive i pisane dopise kluba da se vrati u Varaždin niti je dostavio ikakvu valjanu medicinsku dokumentaciju koja bi opravdala njegov nedolazak.

Dana 7. travnja 2025., sukladno pravilima FIFA-e, klub je, prateći pravne procedure, dostavio igraču službeni poziv s rokom od 15 dana za povratak u Varaždin. Budući da igrač ni tada nije ispunio obveze, NK Varaždin je, nakon provedbe svih formalnih procedura, zaštitio interese kluba i jednostrano raskinuo ugovor.

Klub je, u suradnji sa svojim pravnim timom, pokrenuo postupak radi naknade štete koju je igrač prouzročio svjesnim neispunjavanjem ugovornih obveza."

Pokretanje videa... 01:57 Varaždin-Lokomotiva 4:2 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.