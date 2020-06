Naš Hajduk predstavio knjigu u Splitu: Na korak smo do cilja...

Ova knjiga je jedna vrsta 'case studyja' koja nam otkriva što sve može napraviti društveno motivirana skupina kada postoji neki važan razlog - kazao je prodekan splitskog Filozofskog fakulteta Vedran Barbarić.

<p>A gdje bi drugo bilo bolje organizirati promociju jedne ovakve knjige, nego ovdje, pod sjevernom tribinom Poljuda, odakle je sve i krenuo, kazao je dopredsjednik udruge Naš Hajduk Luka Domikulić, na početku jedne po svemu neobične promocije knjige ''Naš Hajduk – borba navijača za klub'', održane u utorak navečer na Poljudu.</p><p>Na preko 300 stranica zabilježena su autentična svjedočenja 30-ak osoba iz svih segmenata društva, koji su svjedoci vremena i detalja nastajanja udruge, kao i aktivnosti koje su prethodile i uslijedile nakon osnivanja.</p><p>- Udruga Naš Hajduk nastala je u nekoliko faza i iz nekoliko projekata, a ova knjiga je svojevrsni putopis navijača Hajduka kroz hrvatsku nogometno - političku zbilju i podsjetnik na borbu navijača kako bi sačuvali klub svojim za sva vrimena - rekao je urednik knjige, kolega novinar Damir Šarac.</p><p>U knjizi su pobrojani svi važni događaji iz razdoblja 2004. - 2016. godine, od kada je Torcida počela raditi na kreiranju promjena u klubu navijača, a kasnije i u klubu.</p><p>- Knjiga prati borbu navijača za Hajduk koja se odvijala posljednjih 12 godina. Od stasavanja ultras mentaliteta, prve peticije 'Mi bi tili velikog Hajduka', pa preko bojkota derbija, borbe za 'Kodeks', sve do skupštine na Gripama kojoj su uvertira bile akcije 'Žuti Peristil' i 'ovce na Poljudu'. U tom razdoblju smo vodili kontinuirane bitke da bismo ostvarili ovo što danas imamo, a o njima svjedoče ljudi koji su 'iz prve ruke' prepričavali javnosti do sada nepoznate stvari. Volio bi da ova knjiga bude podsjetnik na sve što smo proživljavali u borbi za veliki Hajduk - rekao je predsjednik udruge Naš Hajduk Toni Baletić.</p><p>Iako neki udrugu Naš Hajduk i Torcidu drže potpuno odvojenima i različitima, na činjenicu kako je upravo Torcida osnovala udrugu Naš Hajduk i kako tijesno surađuju podsjetio je predsjednik Torcide Ante Bakalić.</p><p>- Kad pročitate knjigu shvatit ćete kako je ključni moment za Torcidu bilo osnivanje udruge Naš Hajduk. Bez obzira na sve naše prosvjede, bojkote, inzistiranje na kodeksu..., tek osnivanjem udruge Naš Hajduk krenula je priča sa članstvom, uključili su se navijači s ostalih tribina, a najvažnija stvar je da su krenuli izbori za Nadzorni odbor i da smo krenuli u otkup dionica. Da smo prije 15 godina pričali o ovim stvarima, vjerojatno bi nam se svi smijali, ali, ludo smo vjerovali u našu ideju. Danas se mogu vidjeti suze u našim očima jer smo došli na korak do cilja, ali i suze zbog toga što smo na našem putu ostali bez Čabe, Žana, Blate... Naša misija je zauvijek čuvati Hajduk i to Torcida i Naš Hajduk, skupa.</p><p>Prodekan Filozofskog fakulteta u Splitu Vedran Barbarić istaknuo je važnost ove knjige za mlađe generacije.</p><p>- Svaka knjiga je dokument koji ostaje za generacije koje dolaze, a nama koji smo živjeli u tom vremenu je podsjetnik na vrijeme i događaje. Ovo je jedna vrsta 'case studyja' koja nam otkriva što sve može napraviti društveno motivirana skupina kada zaista postoji neki važan razlog. Ono što su Torcida i Naš Hajduk napravili svih ovih godina je putokaz za postizanje i ostalih ciljeva unutar društva na sličan način - rekao je Barbarić.</p>