Mate Pavić i Nikola Mektić postali su prvi hrvatski dvojac koji je osvojio Grand Slam naslov u muškim parovima.

To je ukupno 17. Grand Slam naslov koji su osvojili Hrvati. Dva od tih 17 bila prije osamostaljenja, a to su Nikola Pilić koji je 1970. godine osvojio US Open i Dragutin Micić koji je 1938. godine osvojio Roland Garros u mješovitim parovima. I čak 15 titula ima Hrvatska u zadnjih 30 godina!

Majoli je bila početak

Sve je počelo 1997. godine s Ivom Majoli. Na Ronald Garrosu pobjeđivala je Sandru Kleinovu, Alexandru Fusai, Ann Grossman, Lindsay Davenport, Ruxandru Dragomir i Amandu Coetzer, a onda je na red u finalu došla legendarna, tada tek 16-godišnja Martina Hingis.

Koju je Majoli pomela 2-0: 6-4, 6-2.

Martina Hingis bila je akter u finalu i godinu kasnije. No ovaj put je ona digla titulu! Zajedno s našom Mirjanom Lučić-Baroni, koja je tad imala tek 15 godina! Dvije maloljetnice izdominirale su ždrijeb, svladale prve nositeljice turnira, Natašu Zverevu i Lindsay Davenport i osvojile naslov!

Najljepša priča od svih

Prošle su potom tri godine do sljedećeg naslova, onog najlegendarnijeg. Goranovog.

Tad već otpisani Goran Ivanišević došao je na Wimbledon u zalasku karijere, s nizom neuspjeha iza sebe, ponekih i pomalo smiješnih poput onog u Brightonu kada je izgubio zbog - nedostatka reketa. I kao najveći autsajder naposljetku je u svom četvrtom finalu uzeo tu titulu za jednu od najljepših priča u povijesti cijelog sporta. U finalu je pao Patrick Rafter u dramatičnoj borbi od pet setova.

Hrvatski tenisači potom dugih 13 godina nisu uzimali ovoliko velike naslove. Sve dok Marin Čilić nije 2014. godine došao na US Open.

Daleko je naš tenisač bio od favorita, a tad mu je trener bio upravo - Ivanišević. Na turnir je stigao kao 14. nositelj, a u finalu je igrao protiv Keija Nishikorija. I maestralno ga svladao u tri seta (6-3, 6-3, 6-3)!

Parovi su hrvatska disciplina

Onda je počela dominacija parova.

Godinu nakon Čilića Ivan Dodig je u paru s Marcelom Melom osvojio Roland Garros. Dvojac je u finalu svladao legendarnu braću Bryan. Potom je 2016. godine trijumfirao Mate Pavić. U mješovitim parovima s Laurom Siegemund slavio je na US Openu 2016. godine. U finalu su bili bolji od dvojca Rajeev Ram i Coco Vandeweghe. Pavić i Siegemund tad cijeli turnir nisu izgubili niti jedan set!

Pavić je onda na Australian Openu 2018. godine uzeo duplu krunu! Prvo je s Oliverom Marachem uzeo muške parove, a onda se u drugom finalu pridružio Gabrieli Dabrowski i uzeo titulu i u mješovitoj konkurenciji.

Par mjeseci kasnije u mješovitoj konkurenciji taj se par susreo s Ivanom Dodigom! Dodig i Latisha Chan tad su svladali Pavića i Dabrowsku i uzeli naslov na Roland Garrosu.

Godinu kasnije, opet Roland Garros. Opet isto finale! Opet isti rezultat. Dodig i Chan opet su bili kobni za Pavića i Dabrowsku.

A Dodig je onda napokon uzeo i Wimbledon u mješovitoj konkurenciji. On i Chan tada su pobijedili Lindstedta i Ostapenko 6-2, 6-3.

Hrvati su tad nastavili s dominacijom u konkurenciji mješovitih parova, no sad je na scenu stupio treći tenisač. Nikola Mektić je 2020. godine s Barborom Krejčikovom uzeo naslov u Australiji, a Mate Pavić je potom najesen u konkurenciji muških parova s Brunom Soaresom pobijedio Mektića i Koolhofa 2-0 u finalu US Opena. Bio je to prvi put od 2000. godine da je u konkurenciji parova na US Openu slavio par koji nije imao titulu nositelja.

Ove godine je Ivan Dodig slavio na Australian Openu protiv Rajeeva Rama i Joea Sailsburyja, a suigrač mu je bio Filip Polašek iz Slovačke. I onda je na scenu stupio prvi par u kojemu su obojica tenisača Hrvati.

Mate i Nikola krenuli su zajedno igrati tek ove godine, ali u sekundi su kliknuli i pokazali o kakvom paru se radi. Ovo im je bilo deseto finale i osmi naslov. Prvi Grand Slam, uvjerljivo najslađi. Sudbina je htjela da ga uzmu samo dan nakon 20. godišnjice od Goranovog osvajanja Wimbledona. I sudbina je htjela da postanu prvi hrvatski par koji je osvojio jedan Grand Slam naslov!

- Ovo je daleko najbolji turnir na svijetu, želim čestitati suparnicima u finalu i mislim da je ovo bio poseban meč. Obojica smo odrastali s Goranom gledajući njegov naslov i sada ponovno Hrvati slave titulu, jako smo emotivni i ovo je najveća pobjeda - govorio je emotivni Mate dok mu je drhtao glas.