Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 3 min
Naši rukometaši bruse formu za EP: 'Bit će prelijepo još jednom igrati u krcatoj Areni...'
Foto: Sasa Miljevic

Završne pripreme uoči Europskog rukometnog prvenstva su u tijeku, a naši rukometaši ih odrađuju u snježnom Prelogu. Prvenstvo se igra od sredine siječnja do početka veljače i Hrvatska je u lovu na novu medalju

U snijegom obavijenom Prelogu, već sada stalnoj bazi gdje imaju sve što im treba, i gdje se kovalo prošlogodišnje svjetsko srebro, naši rukometaši odrađuju završne pripreme pred Europsko prvenstvo koje se od 15. siječnja do 1. veljače igra u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj. Naši reprezentativci će igrati u skupini s domaćinom Švedskom, Nizozemskom i Gruzijom.

Sigurdsson potvrdio loše vijesti: Šipić 100 posto neće na Euro
Sigurdsson potvrdio loše vijesti: Šipić 100 posto neće na Euro | Video: 24sata/pixsell

Pripreme teku po planu, osim Marina Šipića, koji je otpao za Euro, drugih izostanaka, srećom, nema pa izbornik Dagur Sigurdsson može u miru uigravati reprezentativce i pokušati ih vratiti u formu koja nas je krasila prošle godine. 

A u kakvom stanju je naša reprezentacija i koliko može na EP-u, doznat ćemo u četvrtak u zagrebačkoj Areni kada nas čeka prva prijateljska utakmica protiv starog znanca Njemačke. Dvorana je gotovo rasprodana, a kako bi se izbjegle gužve, ulazi se otvaraju od 19 sati. 

- Pripreme idu jako dobro, odlična je atmosfera. Imali smo dobar početak između Božića i Nove godine, sad smo počeli drugu fazu priprema. Imamo utakmicu protiv Njemačke, razmišljamo o tome, ali naš fokus je na tome kako se što bolje pripremiti za dugačak turnir koji nas čeka - rekao je izbornik Sigurdsson.

Od Izviđača do reprezentacije: 'S ovim dečkima mirni smo barem sljedećih deset godina...'

Kakvo je stanje s ozljedama u momčadi?

- Klarica, Srna i Lučin su se oporavili, dobro su, nema nikakvih problema. Ozljede su uobičajene u ovom periodu kada igrači imaju sitne probleme s ozljedama. Nadam se da ćemo dočekati turnir bez većih ozljeda.

Opet je bilo malo vremena za pripreme.

- U istoj smo situaciji kao svi ostali. Zajedno smo dvije godine, s gotovo istim igračima, pokušat ćemo pripremiti neke nove stvari. Nemamo dovoljno vremena, ali svaki dan pokušavamo iskoristiti. 

Zagreb: Okupljanje hrvatske rukometne reprezentacije
Zagreb: Okupljanje hrvatske rukometne reprezentacije | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Nekoliko je novih igrača u reprezentaciji. 

- Odlično su se snašli, ovo je lagana reprezentacija za prilagoditi se, odlična atmosfera. Novi igrači imali su lagan posao, ali naravno, moraju se boriti za mjesto u momčadi. Svi žele biti na terenu. 

Naše reprezentativce čekaju prijateljske utakmice protiv Njemačke.

- Njihovi igrači igraju na visokoj razini u Bundesligi, jako su fizički moćni, dobra obrana i odličan golman. Imaju individualce koji mogu riješiti utakmicu. No, mi znamo kako igrati protiv njih, imamo svoje adute, radujem se - zaključio je Sigurdsson.

Sigurdsson potvrdio loše vijesti: Šipić 100 posto neće na Euro

Dominik Kuzmanović opet je proglašen najboljim hrvatskim rukometašem.

- Bila je jako dobra godina, temelj je postavljen na SP-u gdje smo osvojili srebro. Jako sam sretan, ali fokusiran sam sada na Europsko prvenstvo - kaže Kuzmanović.

Imamo četiri pobjede u nizu protiv Njemačke.

- Imamo dobar omjer s njima, možda nam odgovaraju, ali vidjet ćemo to u pripremnim utakmicama koje su sada pred nama. Odličan su nam test pred prvenstvo, kvalitetna reprezentacija s kvalitetnim igračima i poslužit će nam za hvatanje forme. U reprezentaciji igraju i četvorica mojih suigrača iz Gummersbacha. Radujem se igranju protiv njih, po meni bismo trebali pobijediti da mi bude lakše u klubu, ha-ha.

Doboj: Vazprem svladao Gummersbach i osvojio 56. Međunarodni rukometni turnir
Doboj: Vazprem svladao Gummersbach i osvojio 56. Međunarodni rukometni turnir | Foto: Dejan Rakita/Pixsell

Kako je igrati u Bundesligi?

- To je ono što sam zamišljao, igrati na najvišoj razini. Iz dana u dan, jake utakmice, najbolji igrači na svijetu i pune tribine. To te motivira da još više radiš na sebi.

Nijemci imaju Andreasa Wolffa, jednog od najboljih golmana na svijetu.

- Nijemci su jako dobro pokriveni na golmanskoj poziciji, briljira na svakom prvenstvu i na to bismo trebali obratiti pozornost. Znao nam je stvarati velike probleme, imam samo riječi hvale za njega. Imam povjerenje u naše igrače i vjerujem da će oni to riješiti.

Siječanjsko ludilo uvod je za 'vatreno' ljeto: Hrvatski sport i u 2026. osvajat će medalje...

Arena bi u četvrtak mogla biti puna, kao u siječnju?

- To me baš raduje i volio bih da još jednom proživimo što smo napravili u Areni prošle godine, da se dobro zagrijemo za prvenstvo. To je najbolja uvertira za sljedeće utakmice - završio je Kuzmanović.

Pred mikrofone je stao i hrvatski kapetan Ivan Martinović koji je u Bundesligi igrao čak sedam godina. 

- Prošao sam dosta toga u Njemačkoj, malo mi fali Bundesliga, ali sviđa mi se jako u Mađarskoj. 

Dvije utakmice u tri dana protiv Njemačke?

- To je odlična priprema za prvenstvo, oni su ponajbolja reprezentacija na svijetu. Možemo vidjeti gdje smo i što smo, što moramo popraviti. Nadam se da ćemo nastaviti s pobjedama protiv njih, jako dobro nam leže. Sigurno su i oni spremni protiv nas, vidjet ćemo kako će biti. 

Zagreb: Okupljanje hrvatske rukometne reprezentacije
Zagreb: Okupljanje hrvatske rukometne reprezentacije | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Slušaju li suigrači?

- Svi su profesionalci i imaju disciplinu, radimo dobro i dajemo maksimum. Mogu biti zahvalan kakvu momčad imam. J

Bit će gušt još jednom igrati pred krcatim tribinama u Areni gdje smo prije godinu dana proživjeli bajkovite trenutke.

- Jedva čekamo da osjetimo prelijepu atmosferu u Areni, da napunimo se samopouzdanjem. Vjerujem i da će u Malmöu biti jako puno hrvatskih navijača. 

