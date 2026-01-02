Sigurdsson potvrdio loše vijesti: Šipić 100 posto neće na Euro

Krenulo je. Hrvatski rukometaši okupili su se u Zagrebu, odakle će odmah na kraći put do Preloga, gdje će odraditi udarni dio priprema za Europsko prvenstvo. Imamo svega dva tjedna jer je Dagur Sigurdsson odlučio dati dulji odmor nositeljima, ali treba znati da će reprezentacija u Prelogu biti jedva tjedan dana s obzirom na to da nakon druge utakmice s Njemačkom u Hannoveru 11. siječnja ostaje tamo do puta u Malmö 15. siječnja, dva dana prije prve utakmice protiv Gruzije.

Sigurdsson je pozvao 22 igrača, neki nastavljaju iz prvog dijela priprema u Poreču, neke ćemo još morati pričekati do punog tempa (Lučin, Srna, Klarica), a neki neće moći uopće, nažalost. Na Euro će 20 igrača, dvojica će otpasti.

- Šipić je "out". Mislim da je 100 posto sigurno da neće igrati. Sada je već u osmom ili devetom tjednu od ozljede i napredak je vrlo spor, tako da ne vidim nikakvu realnu nadu da će se kasnije priključiti momčadi. Rekao bih da su šanse minimalne. Žao mi je zbog toga, ali takva je situacija. Imamo dobre igrače na toj poziciji i sad je vrijeme da to uigramo s novim igračima - kaže izbornik.

Zagreb: Kvalifikacije za EHF EURO 2026., skupina 5, Hrvatska - Češka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Hoćemo li uspjeti sve posložiti u ova dva tjedna?

- Mislim da moramo pronaći ritam u svim segmentima igre, pronaći ravnotežu između obrane i napada kako bismo mogli trčati brze kontre, pokušati uspostaviti igru u kojoj nećemo morati stalno mijenjati po dva igrača. Trebamo pronaći rješenja za to i osigurati da igrači budu spremni, u dobrom raspoloženju i fizički pripremljeni.

Protiv Njemačke ćemo testirati stanje 8. siječnja u Areni pa tri dana kasnije u Hannoveru. Nakon Gruzije za zagrijavanje, Nizozemska će nam 19. siječnja biti prvo "finale" skupine, a onda, nadamo se, i Švedska za prvo mjesto.

- Da, mislim da se slažem s ljudima koji tako govore. To će biti ključna utakmica. Europsko prvenstvo je opasno natjecanje i nipošto nikoga ne podcjenjujemo - završio je izbornik.

Ništa, sad se zatvoriti u dvoranu, druge nema.

Golmani: Dominik Kuzmanović (Gummersbach), Matej Mandić (Magdeburg), Dino Slavić (Limoges)

Lijeva krila: David Mandić (Melsungen), Marin Jelinić (Pick Szeged)

Desna krila: Mario Šoštarić (Pick Szeged), Filip Glavaš (Zagreb)

Pivoti: Veron Načinović (Kiel), Leon Šušnja (Wisla Plock), Josip Šimić (Wetzlar), Zlatko Raužan (Sesvete)

Lijevi vanjski: Tin Lučin (Nexe), Zvonimir Srna (Montpellier), Marko Mamić (Leipzig), Leon Ljevar (Slovan Ljubljana), Diano Neris Ćeško (Izviđač)

Srednji vanjski: Luka Cindrić (Veszprem), Ivano Pavlović (Zagreb)

Desni vanjski: Ivan Martinović (Veszprem), Mateo Maraš (PSG), Luka Lovre Klarica (Zagreb), Patrik Martinović (Kadetten Schaffhausen)