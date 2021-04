Moje mišljenje? Meni to nije jasno, kratko i jasno. Ma znamo da u PPD Zagreb imaju ozlijeđenih i sada na koronu pozitivnih igrača, ali između redaka čini mi se da oni ne žele igrati prvenstvo, vjerojatno se boje za svoju poziciju zbog nas, kaže nam predsjednik RK Nexe Josip Ergović.

Da, na inicijativu PPD Zagreba krenula je priča o prekidu svih rukometnih natjecanja u Hrvatskoj, tako ne bi došlo do još jednog velikog obračuna PPD Zagreba i Nexea u bitci za naslov prvaka.

- Gledajte, mi samo želimo igrati rukomet, samo to. Evo, po rasporedu bi nam Dubrava u subotu trebala doći u Našice, tko zna što će se sada događati. Ne, nije mi jasna ova odluka, svi u Europi igraju rukomet, u Hrvatskoj se najnormalnije igraju svi sportovi, ne znam zbog čega je došlo do ove odluke. Zatekla nas je ova ideja - priča nam Josip Ergović, pa dodaje:

- Kako će to proći na Skupštini HRS-a? Ne, znam, ne bih se čudio da ova odluka prođe, znate kako je to kod nas. Sada taj prijedlog ide prema Upravnom odboru HRS-a, no vjerujem da će tu biti zdravog razuma. I ja sam član tog odbora, ali samo jedan od 15 ljudi, a nisam se još čuo s drugim članovima. Kažem, većina klubova je protiv toga, ali tko zna kako će to završiti, vjerujem da će ovoga puta u rukometu biti zdravog razuma.

Predsjednik RK Nexe misli kako su testiranja najmanji problem...

- Pa mi smo se u nedjelju vratili iz Ukrajine, onda u četvrtak iz Njemačke, stalno se testiramo, radimo PCR testove. OK, drugi klubovi možda i nemaju toliko novaca, ali tu im i HRS može pomoći. Pa taj antigenski test košta tek 35 kuna po igraču, a trebaju se testirati samo oni igrači koji nisu preboljeli koronu. Pa i mi smo imali tih problema, devet naših igrača je imalo koronu.

Dapače, u našem rukometu "ima svega"...

- Evo, meni je osobno predsjednik jednog našeg kluba rekao kako je eksplicitno "za" nastavak sezone, ali ga je strah to javno reći. Zašto? Čovjek sam kaže 'pa ako im ne dam podršku, bojim se suđenja'. Ali, ako ćemo svi skupa na to pasti, onda nam nema pomoći. I onda neka nam rukomet i je tu gdje jest, a svi vidimo da nam on ne ide u dobrom smjeru. I tako neće na kraju ni reprezentacija napredovati. Pa mi se trudimo, ulažemo novac, imamo i uspjeha, pa ovo nema smisla.

A Nexe ove godine ima dobre rezultate i na europskoj sceni...

- Evo, mi smo ove godine za hrvatski klupski koeficijent u EHF-u donijeli više bodova nego svi drugi klubovi zajedno. Upisali smo pet pobjeda u grupi, jednu u pretkolu, remizirali u osmini finala... Ma znate što, ako ima volje naći će se način da se odigra i završi prvenstvo. Što na to sve kaže Zoran Gobac? Iskreno, ne znam, čuo sam da je za opciju prekida prvenstva, ali vidjet ćemo sve u četvrtak - završio je predsjednik RK Nexe.