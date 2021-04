U hrvatskom rukometu baš nikada nije dosadno. Čelnici Zagrebačkog rukometnog saveza su na inicijativu PPD Zagreba pokrenuli, prema HRS-u, zahtjev za obustavom natjecanja Paket 24 Premier lige. Točnije, od svih sportova samo se rukometaši svim silama trude zaustaviti domaće prvenstvo, a razlog je kako kažu - koronavirus. Kojeg eto nema niti u jednom drugom sportu, već isključivo u rukometu.

No, priča ide sasvim drukčije, iz dobro obaviještenih izvora saznajemo kako se u PPD Zagrebu - plaše Nexea. Radišnog i ambicioznog kluba iz Našica koji već godinama ozbiljno ulaže u rukomet. Ali, i kojem je do sada na "milijun načina" onemogućeno postati prvak Hrvatske. A kada su u Zagrebu ostali bez svih "oružja", ove godine su se dosjetili prekinuti prvenstvo.

Da, ova ideja nije krenula iz Kutije šibica niti službenim putem PPD Zagreba, već iz Zagrebačkog rukometnog saveza čiji je predsjednik Božidar Jović. Glavni menadžer PPD Zagreba. Pametnom dosta. Iz ZRS-a tako je prema HRS-u 2. travnja poslan Zahtjev o obustavi natjecanja Paket 24 Premier lige, kojeg su potpisali predsjednik ZRS-a (Božidar Jović) i glavni tajnik (Kazimir Ilijaš).

Dapače, ZRS je brojnim klubovima (Gorica, Dubrava) već poslao svoje očitovanje, sve kako bi se na Skupštini HRS-a zakazanoj za četvrtak 8. travnja i službeno prekinulo domaće natjecanje. Ili zaustavio još jedan pokušaj Nexea da dohvati toliko željeni naslov prvaka. Ideja je jasna, domaće bi se prvenstvo odmah zaustavilo, nitko ne bi ispao iz lige (što itekako paše najslabijim momčadima), a da ne bude nezadovoljnih liga bi se dogodine proširila.

Dopis iz ZRS-a odaslan je prema svim rukometnim prvoligašima, ali ne i prema Nexeu jer "koga briga za njihovo mišljenje, oni su iz Našica". A jasno, dopis iz ZRS-a prvi su prihvatili čelnici PPD Zagreba. No, i u Zagrebu su se malo prevarili, malo preračunali, pa nisu svi prvoligaši zainteresirani za njihov plan. Da, Gorica je kao Zagrebova filijala "za" prekid, tako su se oglasili i iz Umaga, ali klubovi poput Sesveta, Zameta ili Varaždina s time se ne slažu.

- Stav Muškog rukometnog kluba Sesvete je da se liga obustavi u periodu od 15 dana, odnosno do trenutka kada situacija bude povoljnija za odigravanje natjecanja. Smatramo da je izrazito bitno, prije svega zbog cjelokupnog hrvatskog rukometa, da se natjecateljska sezona dovede do kraja sukladno promjenama u kalendaru natjecanja - stoji u službenom očitovanju RK Sesveta naslovljenog na gosp. Vedrana Šupukovića, predsjednika PPD Zagreb.

Sličnog su razmišljanja i u RK Zamet...

- Slažemo se s prijedlogom o 15-dnevnoj obustavi natjecanja. U tom vremenu bi sagledali razvoj situacije vezano za pandemiju i načine zaštite, pri čemu podržavamo uvođenje obaveze tjednog brzog antigenskog testiranja (35 kn/test). Podržavamo da se omogući prioritetno cijepljenje rukometaša i osoblja klubova koji su u organizaciji utakmica, ali protivimo se svakom obaveznom cijepljenju - poručuju iz riječkog rukometnog kluba.

A protiv samovolje jednog kluba nisu niti u Varaždinu...

- Stav GRK Varaždin 1930 je; da se liga obustavi na 15 dana, odnosno do trenutka kada situacija bude povoljnija za odigravanje natjecanja, ili do svake druge odluke nacionalnog stožera civilne zaštite RH. Predlažemo da se omogući i pronađe načine da se igrači i stručni stožeri procjepe da se testiraju prije svake utakmice do dobivanja druge doze cjepiva - piše u očitovanju GRK Varaždina.

Naravno, protiv odluke o prekidu natjecanja su i predstavnici Nexea...

- RK Nexe apelira da novi prvak Hrvatske ne bude odlučen za zelenim stolom već u rukometnim dvoranama. RK NEXE apelira da se ne igramo epidemiologa i liječnika već da se držimo odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 31. ožujka 2021. prema kojoj su dozvoljene sve utakmice i treninzi našeg sportskog ranga. RK Nexe apelira da Hrvatska ne bude zemlja slučaj europskog rukometa, jer se igraju i europska natjecanja i rukometna prvenstva u svim europskim državama izuzev Slovenije u kojoj traje desetodnevna stanka - piše u očitovanju kluba iz Našica, pa se nastavlja:

- RK Nexe apelira da rukomet opet ne bude izuzetak zbog nečijih partikularnih interesa jer se prvenstva Hrvatske u usporedivim sportovima poput košarke ili futsala kao dvoranskih, momčadskih sportova s bliskim kontaktom, nastavljaju bez ikakvih najava prekida i duljih stanki. Ovo se odnosi i na sve druge sportove višeg ranga natjecanja.

PPD Zagreb ovih je dana ispao i iz Lige prvaka, Plinari se zbog korone nisu mogli skupiti za dvije utakmice osmine finala protiv Flensburga. A hrvatski je prvak u velikim problemima, "zagrebaši" nemaju niti jednu europsku pobjedu ove sezone, reprezentativac David Mandić je bolestan, Matej Hrstić pak ozlijeđen, a u rukometu se više ne mogu registrirati novi igrači. I Zagreb bi mogao ostati bez svega. Da, korona je "pomela" PPD Zagreb, ali iste probleme imaju i drugi klubovi.

U Nexeu pak rade odlično, razvijaju mlade igrače, a u osmini finala EHF-ove Europske lige su na knap (25-27, 27-27) u dvije utakmice poraženi od njemačkog Rhein Neckar Löwena. A kao takvi su i više nego ozbiljna prijetnja novom naslovu prvaka PPD Zagreba. Naravno, u Zagrebu to ne žele prihvatiti, već je bolje zaustaviti cijelo natjecanje. I muški i ženski rukomet, sve domaće lige.

Nakon cijele situacije oglasio se i RK Poreč:

"Naš prijedlog je da se prvenstvo nastavi prema mogućnostima klubova kao i do sada, a ukoliko to nije moguće poradi epidemiološe situacije spremni smo prihvatiti prekid tekuće natjecateljske sezone na 15 dana ili do svake druge odluke nacionalnog stožera civilne zaštite RH", stoji u objavi.