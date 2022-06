Naturalizirani Rus najbolji među 'barakudama': Dat ćemo sve od sebe da sad pobijedimo Srbiju

Izbornik hrvatske muške vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak nakon 13-7 pobjede protiv Gruzije kojom su se njegovi igrači plasirali u četvrtfinale Svjetskog prvenstva u Budimpešti izrazio je zadovoljstvo prvenstveno igrom u obrani.

- Raduje me to što smo pokazali zrelost, da znamo što radimo i želimo. Razvalili smo ih M zonom i akcijama koje smo unaprijed dogovorili, obrana je bila odlična, baš kao i Popadić na golu. Sada s radošću iščekujem četvrtfinalni ogled, jedan od velikih u nizu velikih mečeva protiv Srbije. Vjerujem da imam snagu da ih dobijemo, svakako ćemo dati sve od sebe. Srpska reprezentacija izmijenjena je jednako kao i mi, ali s dva vrhunska igrača u svojim redovima. No imamo ih i mi. Idemo u rat, naravno karikirano govoreći. Vjerujem da imamo snage da ih dobijemo i učinit ćemo sve da to ostvarimo - rekao je Tucak čiju momčad čeka utakmica protiv olimpijskog pobjednika Srbije u srijedu od 16 sati:

Najbolji strijelac u sastavu Hrvatske protiv Gruzije bio je naturalizirani Rus Konstantin Harkov s četiri pogotka.

- Ovo mi je prvo Svjetsko prvenstvo i evo prošli smo u četvrtfinale, poseban je to osjećaj. Sada ćemo dati sve od sebe da pobijedimo u utakmici sa Srbijom - izjavio je Harkov.

Dva pogotka dodao je Luka Bukić koji je ovako prokomentirao susret protiv Gruzije te najavio dvoboj protiv Srbije:

- Uspjeli smo se odvojiti u drugoj četvrtini i održavati tu prednost do kraja utakmice. Bilo je teško s obzirom da smo imali igrača manje u rotaciji ali uspjeli smo mirno privesti utakmicu kraju. O Srbima znamo dosta, iako su promijenili dosta igrača, jednako kao i mi. Vjerujem da će to biti dobra utakmica i naravno, nadamo se pobjedi.

Kapetan Ivan Krapić naglasio je kako je najzadovoljniji ozbiljnim pristupom momčadi.

- Znali smo da nam je ova utakmica eliminacijska i da nemamo pravo na kiks. Posebno me veseli da smo cijelu utakmicu igrali jednako dobro i držali se dogovora, nismo imali padova u igri kao prethodnih utakmica. To je sigurno ohrabrujuće prije četvrtfinala - zaključio je Krapić.

Najčitaniji članci